Colombia se alista para las elecciones presidenciales 2026

A pocas horas de que se abran las urnas de las elecciones presidenciales 2026, los colombianos y sus autoridades electorales están preparados para atender la importante cita con la democracia en la que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro como mandatario.

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A partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde de este domingo, 31 de mayo, los más de 41 millones de colombianos habilitados podrán ejercer su derecho al voto en los diferentes puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son candidatos para las elecciones presidenciales?

Cabe recordar que, aunque en el tarjetón aparecen Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, ambos renunciaron a su aspiración presidencial para unirse a Iván Cepeda. Es por esto que, según explicó el Consejo Nacional Electoral, las tarjetas con votos para ellos serán calificados como “no marcados”.

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Recomendaciones para las elecciones 2026

La Registraduría dio algunas recomendaciones para que los colombianos puedan votar sin contratiempos:

Consultar con anticipación la dirección y la mesa de votación. Puede consultarlo haciendo CLIC AQUÍ

El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital. Esta debe ser presentada en físico o desde su dispositivo móvil.

Cuando al votante se le entregue el tarjetón, debe dirigirse de inmediato al cubículo para marcarlo.

Aunque en los cubículos de votación hay esferos o bolígrafos, los colombianos pueden llevar el suyo.

Si la persona comete un error al marcar el tarjetón electoral, debe devolverlo al jurado , quien lo anulará y le dará uno nuevo al votante.

Para marcar su tarjetón: identifique al candidato de su preferencia, marque con una X (o cualquier signo) dentro del recuadro.

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¿Cuáles son los beneficios de votar en las presidenciales?

La autoridad electoral también recordó que hay varios beneficios para los colombianos que voten:

Descuento del 10% en la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, en la expedición del pasaporte, en la libreta militar, en el duplicado de la cédula de ciudadanía.

en la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, en la expedición del pasaporte, en la libreta militar, en el duplicado de la cédula de ciudadanía. Media jornada de descanso compensatorio pago .

Rebaja en uno o dos meses en el tiempo de prestación de servicio militar.

Preferencia en caso de igualdad en exámenes para ingresar a universidades e instituciones públicas de educación superior.

e instituciones públicas de educación superior. Prevalencia en caso de igualdad en el puntaje para elegibles en un cargo en el Estado .

. Prioridad para la adjudicación de becas, predios rurales y subsidios de vivienda del Estado.

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