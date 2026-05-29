Alerta de desastre natural: Falla tectónica podría generar sismo de magnitud 9, según científicos

Con los recientes análisis que permitieron captar por primera vez la ruptura de una placa tectónica bajo el océano en Canadá, ha vuelto al debate público las alertas hechas por un mega terremoto que puede ocurrir en la costa pacífica noroeste de Norteamérica.

Las recientes investigación han lanzado teorías sobre un tsunami que podría ocurrir tras este evento e incluso la asociación de estos fenómenos con la falla de San Andrés.

¿De dónde viene la amenaza de un terremoto magnitud 9?

En 2015, Kathryn Schulz, periodista del diario The New Yorker, publicó el reportaje ‘The Really Big One’, que advertía de la existencia de la un epicentro de sismos que pronto podría generar un terremoto gigante sobre la zona de la costa oeste de Estados Unidos, llamada la ‘Zona de Subducción de Cascadia’.

La zona de subducción de Cascadia se extiende desde el norte de California hasta el sur de la Columbia Británica, desde aguas profundas hasta el este de Washington y Oregón, Estados Unidos Ampliar La zona de subducción de Cascadia se extiende desde el norte de California hasta el sur de la Columbia Británica, desde aguas profundas hasta el este de Washington y Oregón, Estados Unidos Cerrar

La alerta se mantiene ya que, según las estimaciones del United States Geological Survey (USGS), existe una probabilidad de entre el 10% y el 15% de que ocurra un megaterremoto de magnitud 9 en los próximos 50 años. Asimismo, desde la página del gobierno de Oregon, científicos advierten que hay un 37% de posibilidad de que un movimiento tectónico de una escala mayor a 7.1 en este mismo periodo.

(En comparación, la magnitud de este desastre natural sería similar a los terremotos de Sumatra en 2004 y Japón en 2011. La falla de San Andrés ha alcanzado una magnitud máxima de 7,9 en la historia registrada).

Añadido a esto, las recientes investigaciones a esta zona tectónica establecen que la principal preocupación no se limita al terremoto, sino al impacto que podría generar un tsunami posterior. En caso de que ocurra un fuerte movimiento sísmico en la Zona de Subducción de Cascadia, ciudades costeras del océano Pacífico quedarían vulnerables a enormes olas que podrían llegar en pocos minutos y provocar graves daños.

Según cálculos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de EE.UU. (FEMA, por sus siglas en inglés), si se produce una ruptura total de la falla, el sismo y posterior tsunami que provocará se cobrará la vida de más de 13.000 personas, afectando seriamente ciudades como Seattle, Tacoma, Olimpia (Capital de Washington), Portland y Salem (Capital de Oregon).

Antecedentes sísmicos en la Zona de Subducción de Cascadia

Esta zona no llamó el interés de los científicos durante los últimos siglos debido a que se consideraba un sector inactivo. La última vez que dio lugar a un mega terremoto fue en el año 1700, cuando la costa noroeste de EE.UU. estaba poblada por tribus indígenas que no dejaron ningún registro escrito de ese evento, pero causó un tsunami que llegó hasta las costas de Japón.

Hasta 1980 empezaron a hacerse estudios minuciosos en los sedimentos costeros de Oregon y Washington y la USGC encontró que la falla de Cascadia ha hecho temblar la tierra más de 40 veces en los últimos 10.000 años, provocando sismos superiores a los 9 grados con un intervalo de unos 500 años, aunque también se han dado con una diferencia de tan sólo 200 años.

La falla de Cascadia podría activar la falla de san Andrés

Un artículo de la revista Geosphere publicado en septiembre de 2025 propuso la hipótesis de que un terremoto en la zona de Cascadia podría desencadenar una respuesta alrededor de la falla de San Andrés. Esto debido a su cercanía, que podría afectar a toda la costa oeste de Norteamérica.

Sin embargo, varios expertos como Chris Goldfinger, quien dirigió las investigaciones de la Zona de Cascadia, llaman a la calma, pues aunque ha habido evidencias de fallas sísmicas que han desencadenado otras, aún se necesitan avanzar los estudios para crear una conexión directa entre estos hechos, pudiendo haber muchas coincidencias en la investigación.

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