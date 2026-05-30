PSG y Aston Villa disputarán la Supercopa de Europa 2026: Fecha y hora

La temporada europea 2026-27 ya tiene su primer gran duelo confirmado. París Saint-Germain y Aston Villa serán los protagonistas de la Supercopa de Europa 2026, el tradicional encuentro que enfrenta a los campeones de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League para inaugurar el calendario internacional de clubes en el continente.

El conjunto francés llega a la cita tras conquistar su segundo título consecutivo de Champions League, consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol europeo en la actualidad. Del otro lado estará el Aston Villa, que firmó una destacada campaña continental para quedarse con la Europa League y ganarse el derecho de disputar este prestigioso trofeo.

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La Supercopa representa la primera oportunidad de medir fuerzas entre los campeones de las dos principales competiciones organizadas por la UEFA. Además de poner en juego un nuevo título internacional, el encuentro suele servir como una referencia del nivel con el que los clubes afrontarán la nueva temporada en sus respectivas ligas y torneos continentales.

El compromiso se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026 en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, un escenario que volverá a recibir un evento de primer nivel dentro del fútbol europeo. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que en Europa se jugará a las 9:00 p.m. hora local.

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Con dos equipos que llegan en un gran momento deportivo y con la ambición de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, la Supercopa de Europa promete ser uno de los primeros grandes espectáculos futbolísticos de la nueva campaña, reuniendo frente a frente a dos de los clubes más destacados de la temporada recién finalizada.