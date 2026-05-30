ABC elecciones presidenciales en Colombia 2026: horarios, medidas clave y todo lo que debe saber

Los colombianos irán a las urnas este 31 de mayo para elegir el próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. Si este domingo ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos (la mitad más uno), se deberá realizar una segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, dispuso las medidas necesarias para garantizar el orden público durante la jornada electoral. Entre las normas adoptadas se estableció la restricción de ley seca, cierre de fronteras, difusión de encuestas, entre otras.

Medidas clave para la jornada electoral

La ley seca estará vigente desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio. Los alcaldes y gobernadores tendrán la facultad de extender los horarios de la prohibición de la venta de alcohol si lo consideran necesario.

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Respecto a los cierres de frontera, se imponen restricciones en los pasos terrestres y fluviales desde las 6:00 a. m. del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.

El día de las elecciones, no se permitirá la exhibición de carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral, ya que serán confiscados por la Policía Nacional y aplicarán las sanciones correspondientes.

Además, desde el lunes 2 y el lunes 9 de marzo, y el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados.

Horario de votación: domingo 31 de mayo

La jornada electoral se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Si son las 4:00 p. m., podrá ejercer el derecho al voto, si el jurado de mesa alcanzó a recibir mi cédula de ciudadanía.

Si aún hay ciudadanos haciendo fila, no podrán votar después de esa hora. Podrán votar todos los colombianos mayores de 18 años que tengan su cédula inscrita en el censo electoral y estén habilitados para ejercer su derecho al voto.

Horario para los jurados de votación

Los jurados de votación deberán presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto de votación asignado.

Se podrán retirar del puesto de votación cuando terminen el escrutinio de la mesa y hayan entregado al delegado de puesto de la Registraduría Nacional el sobre de claveros con los votos y todos los formularios electorales debidamente diligenciados y hayan recibido el formulario E-17 y E-18.

Todo lo que debe saber

¿Qué se necesita para votar este domingo?

Solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil.

¿Cómo funciona la segunda vuelta?

La segunda vuelta fue incorporada en la Constitución Política para asegurar mayor legitimidad en la elección presidencial.

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos.

Si ningún aspirante obtiene más del 50% de los votos válidos, se convoca a una segunda vuelta.

En la segunda votación compiten únicamente los dos candidatos con mayor votación.

El que obtenga más votos es declarado presidente electo.

¿Qué sucede si gana el voto en blanco?

Si el voto en blanco constituye la mayoría absoluta (más de la mitad) del total de votos válidos en una circunscripción, la elección debe repetirse por una única vez.

Link oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu puesto exacto ingresando tu número de cédula en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Lista de candidatos presidenciales 2026

Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue Vivas.

y su fórmula vicepresidencial, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

y su fórmula vicepresidencial, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

y su fórmula vicepresidencial, Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Cristina Bonilla Sebá

y su fórmula vicepresidencial, Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta .

y su fórmula vicepresidencial, . Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial, Martha Lucía Zamora Ávila

su fórmula vicepresidencial, Santiago Botero y su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas Romero .

y su fórmula vicepresidencial, . Mauricio Lizcano y su fórmula vicepresidencial, Pedro Luis de la Torre Márquez .

y su fórmula vicepresidencial, . Miguel Uribe Londoño y su fórmula vicepresidencial, Luisa Fernanda Villegas Araque.

y su fórmula vicepresidencial, Sondra Macollis y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo.

y su fórmula vicepresidencial, Gustavo Maramoros y su fórmula vicepresidencial, Mila María Paz Campaz.

Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo renunciaron a su candidatura política para unirse a la campaña de Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico.