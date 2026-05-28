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Confirman que combates en Guaviare entre disidencias ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ dejan más de 50 muertos

El alcalde de San José del Guaviare, Willi Rodríguez, confirmó en Caracol Radio que los enfrentamientos entre disidencias Farc de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ habrían dejado más de 50 muertos en una zona selvática del departamento del Guaviare, mientras las autoridades intentan ingresar al área para verificar la magnitud de lo ocurrido.

El mandatario explicó que los combates se registran en veredas ubicadas a más de 130 kilómetros de la cabecera municipal, en un sector de difícil acceso por trocha y corredores fluviales.

“Efectivamente ayer en consejo de seguridad, en horas de la noche, pudimos con las demás autoridades, organismos internacionales y la Defensoría Regional confirmar que este suceso se da aquí a más de ciento treinta kilómetros de distancia de la cabecera municipal, en unas veredas que corresponden a la jurisdicción de nuestro municipio”, aseguró el alcalde.

Rodríguez confirmó además un balance preliminar de víctimas fatales tras los enfrentamientos entre las estructuras armadas ilegales.

“Un dato preliminar: más de cincuenta fallecidos en ese enfrentamiento entre los grupos de disidencias de las Farc”, afirmó.

El mandatario manifestó preocupación por la situación de las comunidades campesinas que permanecen en medio de los combates entre las estructuras criminales.

“Es un sector donde también la población, los campesinos, la gente que vive allá, seguramente hoy está en riesgo y en dificultad por los temas de seguridad”, indicó.

El alcalde también explicó que las autoridades ya coordinan el ingreso de tropas y organismos judiciales a la zona para intentar recuperar los cuerpos y verificar oficialmente el número de muertos.

“Desde anoche se determinó logísticamente la intención y la manera de cómo extraer esos cuerpos, que en el reporte preliminar son casi cincuenta fallecidos”, señaló.

Según Rodríguez, las disidencias continúan disputándose corredores estratégicos utilizados para narcotráfico, movilidad armada y control territorial en Guaviare y regiones vecinas.

“Ellos siguen en su intención de dominar el territorio y seguramente en esos recorridos se encuentran esos grupos y como resultado queda la cantidad de personas fallecidas de ambos grupos de disidencias”, aseguró.

El mandatario detalló que esas estructuras utilizan vías terciarias, trochas y rutas fluviales para movilizarse entre Guaviare, Meta y otros departamentos.

“Todo el departamento del Guaviare en esa zona rural son zonas de difícil acceso, pero también el poder conducir a través de las vías y a través de los ríos del departamento les permite tener movilidad y transportarse de un departamento a otro”, explicó.

Rodríguez agregó que la disputa criminal se concentra especialmente en corredores ubicados entre San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores.

“Esas rutas en las cuales se disputan son las que están consideradas en esta área del departamento del Guaviare, sur del Meta y otros sectores vecinos”, puntualizó.

Finalmente, pidió excluir a la población civil del conflicto armado y proteger a las comunidades que permanecen en las zonas más apartadas del departamento.

“Pedimos de manera reiterativa excluir a la población civil y proteger la vida de las personas que habitan en ese territorio”, concluyó.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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