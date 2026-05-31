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Pedagogía Electoral: ¿Qué hacer y qué no este domingo de elecciones presidenciales?

Registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, conversó con Caracol Radio previo al inicio de las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo, 31 de mayo de 2026.

Recordó que la apertura de jornada electoral de este domingo es a las 8:00 de la mañana y su cierre se da a las 4:00 de la tarde, por eso invitó a los colombianos a salir a votar temprano.

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¿Es posible votar en las elecciones presidenciales si son las 4:00 de la tarde?

“Solo las personas que hayan entregado la cédula al jurado, que hayan empezado el proceso de votación, pueden hacerlo. Si la persona está haciendo fila, la van a retirar”, explicó.

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¿Con qué documento personal se puede votar?

Suárez manifestó que solo se puede votar presentando la cédula, ya sea la amarilla con hologramas (tradicional) o la digital. Esta última puede mostrarse en su dispositivo móvil desde la aplicación de la Registraduría.

Destacó como importante que no se confunda la cédula digital con una foto de la cédula tradicional, pues esa no será aceptada.

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Si no inscribí puesto de votación, ¿puedo votar en Corferias?

“No es posible. En Colombia solo se vota en los puestos de votación donde está inscrita la cédula de ciudadanía”, afirmó.

“En Corferias solo votan personas inscritas en Corferias”, agregó.

Ante esto, sugirió a los colombianos entrar a la página de la Registraduría para conocer el lugar, dirección y mesa para que ejerzan su derecho al voto.

¿Adultos mayores y personas con discapacidad pueden votar acompañadas?

Remarcó que en la ley solo hay tres escenarios que permiten que una persona vote acompañada:

Personas mayores de 80 años. Personas con una condición que les impida valerse por sí mismas. Personas con problemas avanzados de visión y que no manejen el lenguaje braille.

“El acompañante los acompañará hasta el cubículo y marcará por ellos, dijo el Consejo de Estado, pero bajo instrucción del ciudadano a quien acompaña”.

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¿Se puede votar acompañado de una mascota?

Indicó que sí es posible, pero recomendó no ir acompañado de mascotas porque los lugares de votación suelen estar muy llenos.

Escuche la entrevista completa con el registrador delegado para lo electoral aquí:

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