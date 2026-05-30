Con pullas contra Abelardo y Alejandro Char, concluye gira del presidente Petro en el Caribe

A tan solo dos días de las elecciones presidenciales, terminó la gira del Gobierno por la costa Caribe, que inició desde el pasado miércoles en Sincelejo, siguió en Cartagena y concluyó con un evento masivo en la Plaza de La Paz de la ciudad de Barranquilla.

El tema central de la gira fueron las elecciones presidenciales, y en todas las intervenciones del presidente Gustavo Petro, aprovechó para invitar a los colombianos a votar bien y evitar que “animales”, que siempre han gobernado, se queden con el poder.

Durante su agenda en Barranquilla, el presidente Petro presento los avances en la remodelación del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, junto al director de la Aeronáutica Civil.