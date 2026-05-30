Kevin Viveros salvó al Paranaense y se trepó a la cima de los goleadores del Brasileirao

Kevin Viveros volvió a ser determinante en el fútbol brasileño. El delantero colombiano apareció cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles y, al minuto 88, anotó el tanto que le dio la victoria 1-0 al Paranaense frente a Mirassol en una nueva jornada del Brasileirao.

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El atacante aprovechó una de las últimas oportunidades del encuentro para romper la resistencia rival y desatar la celebración de los aficionados del conjunto rojinegro. Su anotación no solo significó tres puntos de oro para su equipo, sino que también confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada.

Gracias a este triunfo, Paranaense escaló hasta la tercera posición de la tabla de clasificación, ubicándose por ahora en zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. El equipo continúa consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato y buena parte de ese rendimiento pasa por la efectividad de su delantero colombiano.

Vea aquí el agónico gol de Viveros:

En el plano individual, Viveros alcanzó los 10 goles en el Brasileirao y se convirtió momentáneamente en el máximo goleador del torneo. El colombiano supera por una anotación a Pedro, del Flamengo, y a Carlos Vinícius del Gremio, quienes acumulan nueve tantos cada uno en la lucha por el botín de oro de la competición.

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La temporada de Kevin Viveros sigue tomando fuerza en Brasil. Con goles decisivos y actuaciones cada vez más influyentes, el atacante colombiano se consolida como una de las grandes figuras del campeonato y mantiene vivo el sueño de llevar al Paranaense a la próxima edición de la Copa Libertadores.