¿Qué cosas puede y no puede hacer un jurado de votación? Registraduría Nacional explica

Colombia está a puertas de celebrar una nueva jornada electoral, donde todos los ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger su nuevo presidente y vicepresidente de la República para el período constitucional 2026-2030.

Por ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil, cada vez que se lleva a cabo una nueva jornada electoral, solicita una serie de listas a entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Con el fin de llevar a cabo un proceso de escogencia aleatoria en forma de sorteo, con la finalidad de designar a algunos ciudadanos para ejercer como jurados de votación en todo el país.

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El Código Electoral colombiano define este cargo como de forzosa aceptación, lo que significa que, si es elegido, debe asistir a la mesa de votación correspondiente en la fecha y hora indicadas.

Los mismos que, según la normativa, son la máxima autoridad de las mesas de votación, pero a pesar de esto existe un reglamento sobre lo que pueden y no pueden hacer. Si no tiene claras las funciones que estos actores electorales desempeñarán durante esta jornada, usaremos este espacio para explicarle.

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¿Qué puede hacer un jurado de votación durante las elecciones presidenciales 2026?

De acuerdo a las autoridades, todos los ciudadanos que ejerzan labores como jurados de votación deberán desempeñar las siguientes funciones:

Atender a los sufragantes durante el día electoral.

Verificar la identidad de las personas votantes mediante la presentación de la cédula de ciudadanía.

Verificar, manejar y diligenciar los formularios y material electoral.

Adelantar el escrutinio o contabilización de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido asignados, siguiendo en detalle las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

siguiendo en detalle las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Permitir la labor de los testigos electorales, observadores electorales nacionales e internacionales, órganos de control y mesa de justicia.

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¿Qué no puede hacer un jurado de votación durante las elecciones presidenciales 2026?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), esto es lo que un jurado de votación no puede realizar mientras está en función:

Portar camisetas, botones, manillas, gorras, calcomanías ni ningún otro distintivo que permita identificarlo como simpatizante de alguna campaña política.

Retirarse de su mesa de votación para ir a votar. Esto, porque los jurados de votación están habilitados para votar en la misma mesa en la que prestan el servicio.

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¿Cuál es el horario que deberá cumplir un jurado de votación durante las elecciones presidenciales 2026?

La Registraduría Nacional, por medio de un proceso de escogencia aleatoria (sorteo), designa a algunos ciudadanos para ejercer como jurado de votación, los mismos que se deberán presentar en su mesa previamente asignada desde las 7:00 de la mañana, a más tardar a las 7:30, ya que desde esa hora se deben iniciar las labores de verificación del kit electoral.

Tenga en cuenta que la jornada electoral empieza desde las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde, pero los jurados no se podrán retirar hasta que cierren la urna, realicen el conteo de votos y el cumplimiento del diligenciamiento de los documentos electorales del escrutinio de la mesa, teniendo como límite horario las 11:59 de la noche.

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