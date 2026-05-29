Único presidente de Colombia que ganó las elecciones en primera vuelta, ¿cuántos votos sacó?

La segunda vuelta presidencial es un sistema de votación que fue incorporado en la Constitución Política de 1991 en Colombia, el cual busca garantizar la legitimidad y respaldo social al presidente elegido, evitando que un candidato sea electo como mandatario únicamente con el apoyo de una minoría en contextos de alta fragmentación política.

Desde que fue instaurado en 1991 en Colombia y aplicado por primera vez en las elecciones presidenciales de 1994, este mecanismo electoral no ha sido utilizado en el país únicamente dos veces. Para aquella edición electoral, el vencedor fue el candidato del Partido Liberal Colombiano, Ernesto Samper Pizano, quien logró obtener 3.733.366 votos sobre su contendiente, Andrés Pastrana Arango

¿Qué presidente ganó las elecciones en Colombia en primera vuelta?

Para las votaciones presidenciales del 2002 en el país, los principales candidatos a llevarse la gobernanza de la nación durante el periodo electoral de 2002-2006 eran Álvaro Uribe Vélez y Horacio Serpa Uribe, quienes pertenecían a los partidos políticos Primero Colombia y Partido Liberal Colombiano, respectivamente.

Tras el conteo de los votos de la jornada electoral, se dictaminó que el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez había ganado la presidencia de Colombia en primera vuelta, tras obtener 5.862.655 votos sobre los 3.514.779 que obtuvo su adversario del Partido Liberal. Esto significó que el político de la derecha había obtenido el 54.51% de los votos totales, lo que sería suficiente para pasar el umbral requerido.

Elecciones presidenciales de 2006 en Colombia

Durante su primer mandato, en 2004, Álvaro Uribe Vélez modificaría la Carta Magna de la Nación para instaurar la figura de la reelección por un solo periodo, lo que significó nuevamente la participación electoral del candidato del partido Primero Colombia.

Para dicha ocasión, los favoritos en la contienda presidencial eran el entonces presidente de la República y Carlos Gaviria Díaz, quien hacía parte del partido Polo Democrático Alternativo. Las votaciones de la jornada electoral dieron como resultado el mismo escenario político que en las elecciones de 2002: Álvaro Uribe Vélez ganaría la presidencia de la República de Colombia en primera vuelta.

El nuevo contendiente electoral obtuvo 2.613.157 votos, lo que significaba el 22,02%, mientras que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió 7.397.835 votos, alcanzando un 62,35%, superando nuevamente el umbral para ganar en primera vuelta.

¿Qué candidato ha estado cerca de ganar en primera vuelta?

En las elecciones presidenciales del 2010 en Colombia, el candidato Juan Manuel Santos logró obtener el 46,56% de los votos totales, que para ese entonces constaban de 6.758.539 sufragios. Sin embargo, no fue suficiente para lograr la victoria electoral, quedándose a 3,45% del umbral requerido.

Sin embargo, para el escenario de segunda vuelta, resultaría vencedor el candidato del Partido de la U, el cual obtuvo 9.028. 943 votos, logrando el 69.56%; venciendo en segunda vuelta al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien obtuvo 3.587.975 votos, correspondientes al 14.5%.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar en primera vuelta 2026?

En Colombia, para las elecciones presidenciales del 2026, se encuentran habilitadas 41.421.973 personas para ejercer su derecho al voto y en el exterior durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

Los que se dividen en 21.298.492 son mujeres y 20.123.163 son hombres, los mismos que podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación, de acuerdo a la información oficial.

Esto quiere decir que el candidato que quiera obtener una victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales para 2026 en Colombia deberá obtener un total de 20.710.987 votos. Lo que significaría sacar más del 50% de los votos de las personas aptas para sufragar, el cual es el requisito mínimo según la ley.

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