¿Cómo quedó el tarjetón para las elecciones presidenciales? Paso a paso para votar primera vuelta

La Registraduría Nacional ya definió cómo quedó el tarjetón para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la cual se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026 para que los ciudadanos elijan a quienes serán presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

En dicho tarjetón aparecerán las fórmulas presidenciales que ya se encuentran inscritas de manera oficial y el voto en blanco. Además, el orden de los candidatos fue definido mediante sorteo público realizado por la autoridad electoral.

Le puede interesar: Familia de Miguel Uribe Turbay rechazó posible preacuerdo entre Fiscalía y ‘El Costeño’

A pesar de que inicialmente fueron inscritas 14 candidaturas en total para las elecciones presidenciales, en las últimas semanas de campaña se han registrado renuncias y adhesiones políticas. Por ejemplo, el excanciller Luis Gilberto Murillo anunció a comienzos del mes de mayo su retiro de la carrera presidencial para adherirse a la campaña de Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Su nombre, sin embargo, se mantendrá en el tarjetón.

Es preciso recordar que la tarjeta electoral puede ser modificada por decisiones judiciales o determinaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), así que la Registraduría Nacional ha recomendado a los votantes que, antes de acudir a las urnas el 31 de mayo, consulten el tarjetón únicamente a través de canales oficiales para no confundirse.

Hasta la fecha, la Registraduría informó que ya inició la impresión de más de 41 millones de tarjetones para esa jornada electoral.

También le puede interesar: MinDefensa explicó que audio de disidente que presiona para votar por Cepeda es de un extorsionador

¿Cómo quedó el tarjetón para las elecciones presidenciales de 2026?

En el tarjetón para las elecciones presidenciales de 2026 aparecen las fotografías de candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como las de aquellos partidos o movimientos políticos que los avalan. Además, existe una casilla independiente para marcar el voto en blanco.

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo figuran entre los aspirantes que aparecen en el tarjetón, además de otros candidatos que oficializaron sus campañas ante la Registraduría.

Puede leer: Candidatos a contralor serán entrevistados el próximo martes para depurar lista de elegibles

Ampliar Cerrar

También puede leer: Economía colombiana creció 2,2 % en el primer trimestre de 2026, según el DANE

¿Cómo es el paso a paso para votar en la primera vuelta presidencial?

Para el domingo 31 de mayo, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Registraduría ha explicado cuál será el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos.

Tenga en cuenta que las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde ese día. La Registraduría insistió en que no se permitirán votos después de la hora de cierre.

Siga leyendo: “No hay un quirófano”: paciente relata cirugía donde operaron a Yulixa Toloza en el sur de Bogotá

Verificar el puesto de votación con anterioridad: Antes del 31 de mayo, es recomendable que los ciudadanos consulten cuál será su lugar de votación y la mesa que les ha sido asignada para votar. Pueden hacerlo a través de la página oficial de la Registraduría: Lleve su cédula original, pues es obligatoria para votar. El documento puede ser formato físico amarillo con hologramas o la versión digital válida, pero no se aceptan contraseñas, fotocopias ni otros documentos. Al llegar a la mesa de votación, el jurado recibirá su cédula, verificará que es válida y le entregará la tarjeta electoral correspondiente para la elección presidencial. Una vez la tenga, tendrá que dirigirse al cubículo de cartón más cercano que esté libre para marcar su opción de manera secreta. La Registraduría ha hecho énfasis en que el votante debe marcar únicamente una casilla, pues el voto será anulado si se seleccionan dos o más candidatos. ¿Qué es lo recomendable? Hacer una marca clara dentro de la casilla del candidato escogido o en la opción de voto en blanco. Después de marcar el tarjetón, doble la página y deposítela en la urna dispuesta por los jurados de votación. Después de que haya votado, podrá reclamar el certificado electoral. Este documento sirve para acceder a beneficios como descuentos en trámites oficiales y prioridad en algunos procesos estatales.

Lea aquí: Gobierno extiende contrato con firma británica que asesora a Petro por sanciones de EE. UU.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: