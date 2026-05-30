Sociedad de Cirugía Plástica respalda las iniciativas para combatir la medicina ilegal

Tras este caso que conmovió a los colombianos, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva pidió fortalecer los controles y avanzar en una regulación más estricta para garantizar la seguridad de los pacientes.

El gremio aseguró que esta situación reabre una discusión que lleva varios años en el país sobre quiénes pueden realizar estos procedimientos y bajo qué condiciones deben hacerse.

Según la organización, en el Congreso se han presentado varios proyectos de ley para regular el sector, aunque hasta ahora ninguno ha logrado convertirse en ley. Sin embargo, esas iniciativas permitieron identificar vacíos en temas como la formación del personal médico, la vigilancia sanitaria y el control de prácticas ilegales.

"La Sociedad ha participado activamente en la construcción técnica de diferentes iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de los procedimientos médico quirúrgicos con fines estéticos y la protección de los pacientes, aportando recomendaciones sustentadas en la evidencia científica, la experiencia clínica y los estándares internacionales de seguridad", dijo la sociedad.

La presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Damaris Romero Chamorro, reiteró que la prioridad debe ser la seguridad de los pacientes y recordó que en Colombia no existe una especialidad médica denominada “cirugía estética”, sino la especialidad de cirugía plástica estética y reconstructiva, que exige formación académica y entrenamiento certificado.