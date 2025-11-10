Hambre y violencia, el pan de cada día en el puerto de Buenaventura, Valle

“Hambre si hay. Es dura, por eso hay tanta delincuencia”; “El hambre es bastante crítica en los niños”; “La situación de hambre en Buenaventura es compleja”; “No tienen acceso a las tres comidas diarias”; “Se dejo de pescar. Ahora el camarón llega del Ecuador”; “Conozco bastante gente que aguanta hambre porque no tiene oportunidad para comprar un almuerzo”; “Desayuno con un tinto por qué la economía no da para más”; “La industria pesquera en el Puerto prácticamente no existe”.

Estas son varias de las voces que se escuchan en Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el mar Pacífico, por donde, paradójicamente, se mueve el 60 por ciento del comercio exterior del país, entre ellos alimentos como el café, aguacate, banano y azúcares, y productos de importación como cereales (maíz), trigo y soya.

Este Distrito del departamento del Valle del Cauca, que cuenta con cinco terminales portuarias operativas y es uno de los diez puertos más importantes de América Latina, concentra más de 250 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos y alberga más de 17 mil especies en flora y fauna, las cuales 1.627 son especies únicas en el mundo.

Buenaventura registró en el último año, un leve incremento en la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, pasando de 8 a 9 muertes por cada 100 mil menores.

Para Abaco, Asociación que agrupa a los 22 Bancos de Alimentos de Colombia, que operan en 16 departamentos y entregan alimentos a más de 300 municipios, un total de 3.935.000 personas padecen de insuficiencia alimentaria en el Pacífico, de los cuales 73.621 niños menores de cinco años, en la región Pacífica, padecen desnutrición crónica.

En Colombia, según Abaco, 22 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos. De estas, un poco más de 12 millones comen menos de tres veces al día. Muchas comunidades están acostumbradas a comer una vez al día, o a comer un día sí y un día no.

“Hoy en Colombia, más de 560 mil niños menores de cinco años, padecen de desnutrición crónica”, asegura la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco.

SITUACIÓN NUTRICIONAL EN BUENAVENTURA

Según el Dane, entre los años 2018 al 2025 se reportaron 708 casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de menores de cinco años y en lo corrido del 2025 van 135 casos. Así mismo, entre los años 2018 a 2025, 18 niños y niñas menores de cinco años murieron a causa de desnutrición y en el 2025 se ha reportado un caso en el Puerto de Buenaventura.

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Dane para el 2025, el municipio de Buenaventura tiene una población total de 324.644, de los cuales el 38,1% corresponde a niños, niñas y adolescentes (123.638). El 77,7% de la población (252.114 habitantes) viven en la cabecera municipal y el 22,3% centros poblados y rural disperso (72.530 habitantes). El 86.7% de la población se identifica como negro, mulato, afrodescendiente y afrocolombiano.

Las mayores concentraciones de hogares se presentan en las comunas 3, 4, 7, 10 y 11 del municipio de Buenaventura. Las Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, y la miseria presentan concentraciones en toda la cabecera, siendo la principal en la Comuna 4.

La cobertura de servicios públicos es para acueducto del 79%, alcantarillado 55%, cobertura de energía eléctrica rural 73.9%.

El 69.6% de la población en Buenaventura se encuentra en el régimen subsidiado, 208.139 personas. 28.7% en el régimen contributivo y 1.7% en régimen especial.

El puerto de Buenaventura enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria con un 41% de hogares afectados, y una pobreza multidimensional que duplica las cifras nacionales, afectando significativamente la niñez, causada por la falta de empleo, la escasez de empresas, la dependencia de alimentos importados y la limitación de recursos para la agricultura local.

Según un informe de la Cámara de Comercio de Buenaventura, el 49% de los bonaverenses se autoperceptúa en pobreza. El 41% de los hogares en este Distrito experimentan inseguridad alimentaria, es decir, no tienen acceso suficiente a alimentos en cantidad y calidad. Algunos niños presentan el “signo bandera” en el cabello, un indicador de déficit de micronutrientes por una alimentación inadecuada.

Factores como falta de empleo y empresas agudizan esta situación. Buenaventura tiene tasas de desempleo por encima del promedio nacional, lo que agudiza la pobreza y el acceso a alimentos.

Las condiciones geográficas y climáticas no son favorables para la agricultura local, lo que genera una dependencia de alimentos traídos de otras regiones y en especial del vecino país del Ecuador.

Cabe anotar, que entre 2022 y 2023 se registró una disminución del 56,15% en la tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años en Buenaventura. En el último año (2024) se observa una reducción en la tasa de mortalidad por desnutrición infantil en este Puerto sobre el mar Pacífico.

HAMBRE Y VIOLENCIA, EL PAN DE CADA DÍA

La situación de hambre en el puerto de Buenaventura, en especial en los menores, está estrechamente relacionada a la dinámica de violencia que vive este Distrito del Valle, en especial en este año 2025, en donde el panorama es desolador.

Según un informe de Linda Posso Gómez, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, el acumulado de 110 homicidios hasta agosto de 2025, ya supera de manera amplia la totalidad de lo ocurrido durante todo el 2024. En apenas ocho meses, Buenaventura ha duplicado los índices de homicidios registrados el año inmediatamente anterior.

Linda sostiene que: “estas cifras de homicidios de 2025 confirman que Buenaventura atraviesa un momento crítico. Con una tasa de 33,88 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Distrito no solo duplica el promedio nacional de 17,0, sino que también se ubica por encima de la ya elevada tasa departamental del Valle del Cauca (32,82). Esto significa que, en lo que va del año, el territorio concentra un nivel de violencia letal más alto que el del conjunto del departamento, tradicionalmente uno de los más afectados por el crimen organizado en el país”.

Así las cosas, lo que está viviendo el puerto de Buenaventura es una situación crítica, no solo por la violencia que padece, sino por el hambre que está ocasionando esta violencia letal (como lo advierte la Fundación Pares).

SIN ACCESO A COMIDA

“Yo diría que realmente la situación preocupa. Lo que nos muestra la Encuesta de Percepción Ciudadana, que hace el programa Buenaventura Cómo Vamos, es una tendencia a que en los últimos años son más las personas que contestan que ellos, o algún miembro de su hogar, no tienen acceso a las tres comidas diarias”, así lo advierte Amín Sinisterra, director de este programa en este Distrito del Valle.

Según Amín, casi la mitad de la población contesta que ha tenido dificultades para acceder a las tres comidas.

“La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años tuvo un ligero incremento en 2024 y si relacionamos lo anterior con la respuesta de casi la mitad de los encuestados en el 2024 según la EPC (Encuesta de Percepción Ciudadana), quienes respondieron no poder disponer de las tres comidas diarias para algún miembro de la familia en el último mes, entonces el panorama no es el mejor y exige atención por parte de los tomadores de decisión”, recalca el director del programa “Buenaventura Cómo Vamos”.

Para Amín eso es preocupante teniendo en cuenta que Buenaventura está rodeada de fauna, flora y de una riqueza especial.

“No debería suceder eso, pero sin embargo es un fenómeno que se presenta”, puntualizó.

IMPUESTOS A LA COMIDA

“La situación de hambre en Buenaventura es compleja, ya que la canasta familiar normalmente está llena de impuestos por grupos armados de la Ley. Entonces eso impide que más personas puedan acercarse a poder tener una alimentación decente”, sostiene John Riascos, director de la Fundación Vivearte, que opera un comedor comunitario en el barrio Pueblo Nuevo de Buenaventura.

Para este líder social, hay personas que no les alcanza para poder llegar a comer las tres comidas del día al menos.

“Este comedor comunitario nace para brindar a nuestra comunidad comida de calidad. Almuerzos dignos para ellos. Hemos logrado tener abierto este comedor lunes a viernes, al medio día. Tenemos cien beneficiados directos que traen sus recipientes para darles la comida. Hacen un aporte simbólico de 2.500 pesos. Vienen bastantes adultos mayores, y también niños en situación de hambre. Son personas que están buscando salir adelante y que no tienen tantas oportunidades”, relató John.

Carlos Quiñones, al reconocer el aporte que hace el comedor comunitario de la Fundación Vivearte, para las personas que no tiene para comprar comida, asegura que en el Buenaventura la gente aguanta hambre.

Óscar Ruíz es otro de los bonaverenses que acude a los comedores comunitarios para poder alimentarse, ya que solo desayuna con un tinto por la situación económica.

SI DESAYUNAN, NO ALMUERZAN

En el barrio San Cruz, que colinda con Punta del Este y La Inmaculada, sitios neurálgicos por la violencia y la pobreza de la Comuna 5 del puerto de Buenaventura, se encuentra la Fundación Cristiana “Nuevo Amanecer”, que desde el 18 de abril del 1998 acompaña a la población vulnerable de este barrio popular para ayudarles a superar las diferentes dificultades que viven, entre ellas el hambre, en especial a los menores.

“Una de las dificultades que nos toca en esta comunidad es la problemática de la niñez. Problemas de hambre, problemas de abandono, problemas de desnutrición y también por la situación que sufren los niños y las niñas de maltrato. Eso nos permitió acercarnos a esta población específicamente”, reveló Pastor Alfonso Castro, director de la Fundación y pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana.

Para Pastor, que lleva casi 39 años pastoreando, hay una problemática en Buenaventura, sobre todo en los sectores más populares, en donde a veces la gente prefiere comprar un par de zapatos que le vale 200 mil pesos, que atender una situación tan neurálgica como es la parte alimenticia de sus hijos.

“A veces se prefiere tener, por ejemplo, licor, que atender las necesidades básicas. Entonces vemos una enorme desnutrición en los niños. Vemos en los niños que si desayunan, no almuerzan, que si almuerzan no comen y así sucesivamente”, reveló Pastor Alfonso Castro.

Para enfrentar esta desnutrición crónica de este sector popular de Buenaventura. La Fundación diseñaron un Plan para apadrinar los niños.

“Empezamos en la época con 100. En estos momentos estamos por encima de los 300 y otros más que le llamamos anexo. Conseguimos un socio que es el que nos ayuda y con la ayuda que este socio, atendemos el servicio a los niños en la parte de alimentación, atención médica y atención psicológica. También le ayudamos con útiles escolares, les ayudamos en el estudio. Nosotros a ellos le damos almuerzo y un refrigerio. Por supuesto que muchos de estos niños, con lo que le damos aquí terminan el día. Y quisiéramos poderles atender, como se dice vulgarmente, con desayuno, almuerzo y comida, pero solo lo podemos hacer con almuerzo y un refrigerio”, aseguro Pastor.

Pero a pesar de esta labor por parte de la Fundación en el barrio San Cruz, de la Comuna 5 del Puerto, el hambre está conllevando a que los niños resuelvan esta necesidad, engrosando las filas de los grupos armados ilegales que operan en Buenaventura.

“A temprana edad nuestros niños los vemos que van encaminados hacia las filas de los milicianos, como se dice normalmente, por la misma situación del hambre. Entonces, a veces los niños ven una ventaja allí de cómo poder solventar su necesidad con algunas migajas que le dan”, advierte Pastor Alfonso Castro, director de la Fundación Cristiana “Nuevo Amanecer”.

SITUACIÓN CRÍTICA

Más apoyo para abarcar más niños y mitigar su hambre, es el llamado que hace Raquel Victoria Vergara, directora del Centro de Desarrollo Integral, CDI, del barrio Santa Cruz en Buenaventura, ante la situación crítica que viven estos menores.

“Sí vemos hoy niños con desnutrición, con bajo peso y con baja talla a causa de toda el hambre que ellos sufren. Con más apoyo habría mayor cobertura para aquellos niños que hoy quizás no tienen una comida completa. Tienen desayuno, pero no tienen almuerzo o no tienen cena”, sostiene Victoria.

Camarón del Ecuador

La inseguridad en los embarcaderos y las vacunas que exigen grupos armados a los productos que ingresan al puerto de Buenaventura, son otro de los factores que están incidiendo en la escasez de alimentos y, por ende, en la mala alimentación de buena parte de los habitantes, en especial los menores, de este Distrito del Valle del Cauca.

“No llegan no porque el Pacífico no los pueda producir, sino por la inseguridad en los embarcaderos. Y eso empezó a generar que las personas que traían estos productos fuesen amenazadas por actores armados que les cobraban vacunas, lo que ocasiona que dejaran de traer estos productos por el temor y por el miedo”, denunció Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico.

Javier agrego que ahora estos productos llegan de otras regiones del país, no del mar.

“En los tiempos anteriores se traía mucho el plátano, la naranja, el banano, el chontaduro, y hoy tristemente esos productos ya no llegan a Buenaventura. Antes llegaban los productos del mar, de nuestras cosechas, productos sin abonos, productos más sanos y lo comíamos de una manera tranquila y hoy se dejan de traer a Buenaventura. Ahora llegan en camiones y en furgones desde el centro del país”, sostiene Javier Torres.

A lo anterior, advierte el presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico, que, al ya no haber pesca, del vecino país del Ecuador está llegando pescado muy barato a Buenaventura.

“Por ejemplo, en Ecuador tienen criaderos de camarones, los cuales los traen acá al Pacífico, acá a Buenaventura, y son más baratos. Estos no tienen un valor nutritivo como el camarón que traen nuestros barcos pesqueros, que son agarrados del mar con los nutrientes completos, así como el atún. Acá se dejó de pescar mucho el atún y el atún ahora llega en barcos atuneros, que son escargados en embarcaciones pequeñas”, puntualizó Javier Torres.

PAE EN BUENAVENTURA

Solo hasta el lunes 15 de septiembre de 2025, a escasos tres meses de finalizar el año, se retomó la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura, luego que se lograra la consecución de recursos y gestiones administrativas, para poner en marcha el proceso de la entrega del complemento alimentario a los estudiantes del Distrito.

Este PAE beneficia a los 42 mil estudiantes de las 43 instituciones educativas oficiales en las 206 sedes educativas con que cuenta el Puerto.

Joaquín Orobio Bastidas, secretario de Etnoeducación de Buenaventura, destacó que el proceso se realiza con recursos aportados por la Administración Distrital y se está a la espera del aporte económico por parte de la Unidad de Alimentos para Aprender y así asegurar la entrega del PAE para lo que resta del calendario escolar.

EL HAMBRE Y LA IGLESIA CATÓLICA

Para Abaco, Asociación que agrupa a los 22 Bancos de Alimentos de Colombia 22 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos. De estas, un poco más de 12 millones comen menos de tres veces al día. Muchas comunidades están acostumbradas a comer una vez al día, o a comer un día sí y un día no. De acuerdo con sus estimaciones, 3 millones 935 mil personas padecen de insuficiencia alimentaria en el Pacífico, de las cuales 73 mil 621 niños menores de cinco años en la región Pacífica padecen desnutrición crónica.

“Hoy en Colombia, más de 560 mil niños menores de cinco años, padecen de desnutrición crónica”, asegura la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco.

El Banco de Alimentos de Buenaventura está colaborando, ayudando para la reducción del hambre en este distrito del Pacífico Colombiano.

Para el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, el Banco de Alimentos del puerto ha logrado atender al año más de 70 mil personas para mitigar el hambre.

PROYECTO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA

Esta grave situación de hambre en Buenaventura se da en momento en que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta el derecho humano a la alimentación en Colombia.

“El propósito de esta iniciativa es que la alimentación en Colombia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todas las personas. Hoy, cerca de tres millones de colombianos apenas cuentan con un plato de comida al día”, aseguro Juan Carlos Florián Silva, ministro de Igualdad y Equidad de Colombia, al radicar el Proyecto de Ley Estatutaria que busca garantizar el derecho humano a la alimentación en el país.

LA MUERTE POR HAMBRE

Pero qué le ocurre a la gente que se muere de hambre. Qué proceso sufre el cuerpo por falta de alimentos. El Dr. Alejandro Peña, médico internista Hospital Universitario del Valle, el centro asistencial más importante del suroccidente del país, asegura que el cuerpo sufre un desbalance: primero quema sus reservas de glucosa, luego de grasa y finalmente de músculo y tejido, que conlleva a un colapso gradual de órganos vitales que conduce infecciones graves y, finalmente, a la muerte por fallo cardíaco o insuficiencia de órganos.

En un puerto que ha sufrido durante décadas las esquirlas de la mafia, la tenaza paramilitar, el asedio guerrillero y hasta el contrabando, el problema del hambre ha terminado opacado por otras urgencias… Pero la estrechez está ahí, la pudimos ver, se logra constatar con toda crudeza si apartamos el bosque de la violencia. El Estado sigue en deuda con Buenaventura.

A continuación, escuche en AUDIO los informes completos

