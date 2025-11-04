ONU denuncia violaciones continuas de alto al fuego en Gaza y advierte de falta de alimentos

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció las violaciones del alto al fuego instaurado tras dos años de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

En declaraciones a la prensa al margen de la segunda cumbre para el desarrollo social en Doha, Guterres afirmó estar “profundamente preocupado por las continuas violaciones del alto al fuego en Gaza”.

Estas violaciones “deben parar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz”, señaló.

Una tregua frágil se mantiene en Gaza desde el 10 de octubre, en el marco de un acuerdo negociado por Estados Unidos que permitió la liberación de todos los rehenes vivos secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la restitución de los cuerpos de los rehenes muertos, que debería haber tenido lugar al mismo tiempo, se ha retrasado.

Acusaciones cruzadas

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de tregua, mientras que el movimiento islamista afirma que localizar los cuerpos está resultando más complicado de lo previsto en el territorio destruido por la guerra.

Israel también ha violado el alto al fuego bombardeando Gaza en varias ocasiones, afirmando actuar en represalia por disparos que mataron a tres de sus soldados, causando al menos 45 muertos el 19 de octubre, y 104, entre ellos casi 50 niños, el 28 de octubre, según fuentes palestinas.

Comida a medias

os alimentos que entran en la Franja de Gaza estos días, casi un mes después del acuerdo de alto el fuego aceptado por Israel, representan apenas la mitad del mínimo que requiere la población palestina en este territorio, aseguró este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el mayor organismo humanitario de la ONU.

Desde que los bombardeos masivos sobre Gaza se detuvieron -a pesar de que se han registrado varias violaciones del cese el fuego y más de un centenar de palestinos muertos- el PMA ha logrado transportar al enclave 20.000 toneladas de alimentos, pero lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la gente es el doble, indicó su portavoz, Abeer Etefa.

Israel solo ha permitido la apertura de dos cruces fronterizos para la entrada de ayuda, ambos en el sur de Gaza, lo que hace que el acceso al norte -donde hay cientos de miles de civiles y donde se declaró una situación de hambruna el pasado agosto- sea extremadamente difícil.

“Desde el sur hay que atravesar territorios difíciles y camiones muy peligrosos”, declaró la portavoz a un grupo de periodistas en Ginebra.

Obstáculos evidentes

Además de la destrucción general en Gaza y de los escombros que obstaculizan el paso de vehículos pesados, la gran cantidad de explosivos sin detonar son un peligro constante que atravesar.

“Necesitamos que se abran todos los pasos fronterizos, especialmente los del norte de Gaza, y se nos dé acceso a rutas claves”, comentó Etefa.

Afirmó que desde el alto el fuego decenas de miles de gazatíes que tuvieron que abandonar sus hogares en el norte por los bombardeos ahora regresan, pero encuentran sus hogares destruidos y tienen “un acceso muy limitado a alimentos”.

La situación también es muy difícil para la población en el sur, donde la gente vive en tiendas de campaña, sin acceso a servicios básicos y con poca comida.

El PMA tiene el objetivo de proporcionar raciones alimentarias a 1,6 millones de personas en Gaza en los próximos meses, pero para ello indicó que requiere más financiación de los donantes.

La inminente entrada de la región en el invierno aumentará las dificultades para la población, recordó la portavoz.