Fuerza Pública contará con aplicación para verificar credenciales electorales

La Fuerza Pública en el Valle del Cauca avanza en la preparación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y ahora contará con una aplicación que busca reforzar la transparencia durante los comicios.

Además de custodiar los puestos de votación y garantizar la seguridad durante la jornada electoral, policías, militares e infantes de Marina tendrán acceso a la plataforma “Comitium en Línea”, implementada por el Consejo Nacional Electoral, con la que podrán verificar en tiempo real las credenciales de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas mediante códigos QR.

De acuerdo con Edison Paredes, enlace de Fuerza Pública y Actores Electorales del CNE, cerca del 90 % de los uniformados desplegados en el territorio vallecaucano ya recibieron la socialización sobre el funcionamiento de esta herramienta.

“El testigo llega al puesto de votación y cuando se presenta debe mostrar su credencial, ya sea impresa o en medio digital desde el celular. El miembro de la Fuerza Pública también le solicita el documento de identidad para corroborar que sí sea la misma persona y a través del código QR, verificar que la credencial sea auténtica”, explicó.

El funcionario agregó que las capacitaciones ya se han realizado en Cali y otros municipios como Palmira, Buga y Buenaventura.

Además, la plataforma permitirá a los testigos electorales reportar irregularidades y hacer seguimiento a la jornada electoral, medidas con las que las autoridades buscan fortalecer la transparencia y la seguridad durante los comicios.