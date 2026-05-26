Fuerza Pública contará con aplicación para verificar credenciales electorales
Policías, militares e infantes de Marina en el Valle reciben capacitación por parte del CNE sobre la herramienta tecnológica que será utilizada durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
La Fuerza Pública en el Valle del Cauca avanza en la preparación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y ahora contará con una aplicación que busca reforzar la transparencia durante los comicios.
Además de custodiar los puestos de votación y garantizar la seguridad durante la jornada electoral, policías, militares e infantes de Marina tendrán acceso a la plataforma “Comitium en Línea”, implementada por el Consejo Nacional Electoral, con la que podrán verificar en tiempo real las credenciales de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas mediante códigos QR.
De acuerdo con Edison Paredes, enlace de Fuerza Pública y Actores Electorales del CNE, cerca del 90 % de los uniformados desplegados en el territorio vallecaucano ya recibieron la socialización sobre el funcionamiento de esta herramienta.
“El testigo llega al puesto de votación y cuando se presenta debe mostrar su credencial, ya sea impresa o en medio digital desde el celular. El miembro de la Fuerza Pública también le solicita el documento de identidad para corroborar que sí sea la misma persona y a través del código QR, verificar que la credencial sea auténtica”, explicó.
El funcionario agregó que las capacitaciones ya se han realizado en Cali y otros municipios como Palmira, Buga y Buenaventura.
Además, la plataforma permitirá a los testigos electorales reportar irregularidades y hacer seguimiento a la jornada electoral, medidas con las que las autoridades buscan fortalecer la transparencia y la seguridad durante los comicios.