Tuluá: a prisión presunto guerrillero de disidencias Farc por secuestrar a un hombre 15 días

Fue enviado a prisión Cristian David Rojas Chávez, alias ‘Conejo’, señalado integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro de un hombre en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado haría parte de esta estructura ilegal desde 2024 y tendría presencia en municipios como Tuluá, Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Palmira y Pradera.

La investigación permitió establecer que los hechos ocurrieron en febrero de 2024, en inmediaciones de una finca del sector La Tormenta, en la vereda Santa Lucía de Tuluá, donde alias ‘Conejo’, junto a otros dos hombres, habría retenido ilegalmente a un ciudadano durante más de 15 días.

Según las autoridades, la víctima habría sido señalada de tener presuntos vínculos con otro grupo armado ilegal.

El detenido deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro simple agravado y no aceptó los cargos.

La captura fue realizada por la Policía Nacional en el municipio de Buga, Valle del Cauca.