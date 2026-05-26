Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 19:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Tuluá: a prisión presunto guerrillero de disidencias Farc por secuestrar a un hombre 15 días

El capturado sería integrante de la estructura criminal Adán Izquierdo que delinque en el centro del Valle

Tuluá: a prisión presunto guerrillero de disidencias Farc por secuestrar a un hombre 15 días

Tuluá: a prisión presunto guerrillero de disidencias Farc por secuestrar a un hombre 15 días

Tuluá: a prisión presunto guerrillero de disidencias Farc por secuestrar a un hombre 15 días
Añadir Caracol Radio en Google

Fue enviado a prisión Cristian David Rojas Chávez, alias ‘Conejo’, señalado integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro de un hombre en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado haría parte de esta estructura ilegal desde 2024 y tendría presencia en municipios como Tuluá, Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Palmira y Pradera.

La investigación permitió establecer que los hechos ocurrieron en febrero de 2024, en inmediaciones de una finca del sector La Tormenta, en la vereda Santa Lucía de Tuluá, donde alias ‘Conejo’, junto a otros dos hombres, habría retenido ilegalmente a un ciudadano durante más de 15 días.

Según las autoridades, la víctima habría sido señalada de tener presuntos vínculos con otro grupo armado ilegal.

El detenido deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro simple agravado y no aceptó los cargos.

La captura fue realizada por la Policía Nacional en el municipio de Buga, Valle del Cauca.

  • Disidencia de las Farc
  • Tuluá
  • Captura
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir