Bancos de alimentos lanzan índice de vulnerabilidad alimentaria infantil: Guajira y Chocó en crisis

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, presento el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil el cual reveló que los departamentos de La Guajira y Chocó presentan niveles críticos de vulnerabilidad alimentaria en menores. Seguido por Vichada, Córdoba , Sucre, Vaupés y Guainía catalogados como de nivel alto.

Estas cifras representan que 392 mil niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, esto tendrá como consecuencia que estos menores tengan en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta.

Entre las causas que explican esta problemática están:

La pobreza, que representa el 28% del hambre infantil en el país.

La desigualdad que representa un 20,8%.

El acceso limitado a agua segura y la falta de acceso a servicios básicos.

“El reto es intervenir de manera sistemática y atacar las causas que hoy nos llevan, por ejemplo, a tener en el país más de 392.000 niños menores de cinco años con desnutrición crónica. Este índice nos invita a entender el hambre infantil como un fenómeno multidimensional y nos ayuda a comprender qué programas o proyectos se deben implementar de acuerdo a las realidades de cada territorio”, dijo el Director ejecutivo de ABACO, Juan Carlos Buitrago.