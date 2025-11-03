EatCloud: la app que combate el desperdicio de comida y ayuda a la sostenibilidad ambiental

Isis Espitia, cofundadora de EatCloud, lidera una de las iniciativas más innovadoras en sostenibilidad alimentaria. En cinco años de operación, la plataforma ha logrado recuperar más de 49.000 toneladas de alimentos, evitando su desperdicio y mitigando el impacto ambiental.

El proceso comienza al conectar empresas del sector de alimentos —como supermercados, restaurantes y hoteles— con la plataforma digital. A través de la inteligencia artificial, EatCloud identifica en tiempo real el beneficiario más adecuado, como bancos de alimentos o fundaciones, para recibir los productos aún aptos para el consumo.

Entre sus aliados se destacan reconocidas cadenas de mercado y hoteles como el Hilton, donde los alimentos se gestionan o se congelan para ser entregados de manera segura.

Con esta labor, EatCloud no solo promueve la sostenibilidad, sino que también aporta a la lucha contra el hambre en un país donde más de 20 millones de colombianos enfrentan inseguridad alimentaria.