Armada despliega más de 4 mil 600 uniformados para garantizar seguridad electoral en el Pacífico - Infantería de Marina

La Armada de Colombia desplegará más de 4.600 uniformados en el litoral Pacífico colombiano, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones del próximo 31 de mayo.

El operativo será liderado por la Fuerza Naval del Pacífico y cubrirá 17 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, bajo la jurisdicción de las Brigadas de Infantería de Marina No. 2 y No. 4, con apoyo del Grupo de Guardacostas del Pacífico y el Grupo Aeronaval del Pacífico.

En Nariño, el despliegue se concentrará en Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola, El Charco, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Mosquera. En Cauca habrá presencia en Guapi, Timbiquí y López de Micay; mientras que en Chocó las operaciones cubrirán Bahía Solano, Bajo Baudó, Juradó, Litoral San Juan y Nuquí. En el Valle del Cauca, la seguridad se reforzará en el Distrito Especial de Buenaventura, tanto en zonas urbanas como rurales.

La estrategia contempla el despliegue de 12 unidades marítimas, 26 terrestres, más de 30 fluviales y cuatro aeronavales, encargadas de realizar patrullajes permanentes, controles de área y acompañamiento a la población durante el desplazamiento hacia los puestos de votación.

Según informó la Institución Naval, los uniformados tendrán la responsabilidad de custodiar 308 puestos de votación y 455 mesas electorales, donde más de 100 mil ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.

“Estaremos en los 17 municipios que nos corresponde de la zona pacífica. Invitamos a ejercer su derecho al voto con confianza”, señaló el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada de Colombia.

Las operaciones se desarrollarán de manera articulada con el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás autoridades civiles y militares, mediante la activación de Puestos de Mando Unificado para monitorear la jornada electoral y atender cualquier alteración del orden público.