Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 17:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Feria de empleo gratuita llegará a Cali este 29 de mayo

CIPET abrirá espacios para técnicos, profesionales y personas en búsqueda de trabajo.

Getty Images

Getty Images / VioletaStoimenova

Getty Images
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

La Corporación Iberoamericana de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, CIPET, realizará una feria de empleo gratuita dirigida a técnicos laborales, tecnólogos, profesionales, personal asistencial y personas que se encuentren buscando oportunidades de trabajo en Cali.

La jornada se desarrollará el próximo 29 de mayo, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la sede de CIPET Villacolombia, ubicada en la calle 52 #8A-20.

Durante el evento, los asistentes podrán entregar sus hojas de vida, conocer vacantes disponibles y tener contacto directo con empresas invitadas que estarán participando en la feria.

Además, se brindará asesoría para fortalecer perfiles laborales, mejorar hojas de vida y prepararse para entrevistas de trabajo.

“Queremos que esta feria sea una puerta real de oportunidades para quienes están buscando empleo, especialmente para nuestros técnicos laborales, egresados, estudiantes y comunidad en general”, señaló la dirección de CIPET.

La actividad hace parte de los espacios que viene impulsando la institución para fortalecer la conexión entre formación académica y oportunidades laborales.

La entrada será gratuita y las personas interesadas podrán obtener más información a través de las redes sociales de CIPET

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir