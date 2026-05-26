Feria de empleo gratuita llegará a Cali este 29 de mayo

La Corporación Iberoamericana de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, CIPET, realizará una feria de empleo gratuita dirigida a técnicos laborales, tecnólogos, profesionales, personal asistencial y personas que se encuentren buscando oportunidades de trabajo en Cali.

La jornada se desarrollará el próximo 29 de mayo, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la sede de CIPET Villacolombia, ubicada en la calle 52 #8A-20.

Durante el evento, los asistentes podrán entregar sus hojas de vida, conocer vacantes disponibles y tener contacto directo con empresas invitadas que estarán participando en la feria.

Además, se brindará asesoría para fortalecer perfiles laborales, mejorar hojas de vida y prepararse para entrevistas de trabajo.

“Queremos que esta feria sea una puerta real de oportunidades para quienes están buscando empleo, especialmente para nuestros técnicos laborales, egresados, estudiantes y comunidad en general”, señaló la dirección de CIPET.

La actividad hace parte de los espacios que viene impulsando la institución para fortalecer la conexión entre formación académica y oportunidades laborales.

La entrada será gratuita y las personas interesadas podrán obtener más información a través de las redes sociales de CIPET