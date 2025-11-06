Plagas y comida en mal estado provocan cierre de un ancianato en Palmira, Valle del Cauca

En cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, la secretaría de Salud de Palmira aplicó una medida sanitaria de clausura temporal total a la sede de la Fundación Hogar Madre María, ubicada en el barrio La Colombina.

La decisión se tomó tras una visita técnica en la que participaron la secretaría de Integración Social, la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Policía, evidenciando graves deficiencias en las condiciones del lugar.

Cabe recordar que otra sede de esta misma fundación, ubicada en el barrio Municipal, ya había sido clausurada el pasado 23 de septiembre por razones similares, relacionadas con la falta de cumplimiento sanitario y legal.

Condiciones críticas

Durante la inspección, el equipo técnico detectó la presencia de chinches y cucaracha alemana, así como alimentos en estado de descomposición.

Además, las condiciones locativas y sanitarias eran inadecuadas, con espacios reducidos y sin ventilación adecuada.

También se evidenció hacinamiento, 35 adultos mayores entre hombres y mujeres compartían una misma habitación, sin zonas apropiadas para guardar sus pertenencias y con una evidente falta de higiene.

Traslado y atención a los adultos mayores. Ampliar

A esto se suma que la documentación de los residentes estaba incompleta o ausente, y que el establecimiento no contaba con el permiso de funcionamiento expedido por la Secretaría de Salud.

Traslado de los adultos mayores

Frente a la situación, 33 adultos mayores fueron trasladados a centros de bienestar que garantizan condiciones seguras y dignas: el Centro Bienestar del Anciano de la Sociedad de San Vicente de Paul (Casa del Mendigo), la Fundación Geriátrica San Camilo y el Albergue El Señor de los Milagros.

Previo a su reubicación, los adultos mayores recibieron atención médica e higiene básica en el sector de La Carbonera, bajo la supervisión del personal de salud y bienestar social del municipio.

Medidas que se tomaron

Luz Elena Sandoval, subsecretaria de Desarrollo, señaló que este proceso es el resultado de más de un año de seguimiento y acompañamiento:

“Brindamos apoyo para que este hogar se legalizara y ofreciera garantías a los adultos mayores. Al no cumplir, hoy realizamos la reubicación en centros de bienestar que sí cuentan con todos los requisitos”, indicó.

Por su parte, Anderson Mauricio Martínez Domínguez, subsecretario de Salud Pública, explicó: “Nos encontramos haciendo una intervención en articulación con varias entidades. Nuestros técnicos verificaron que este lugar no está en condiciones adecuadas y se levantaron las actas correspondientes”.

También, Carlos Ramírez, personero auxiliar para la Guarda de los Derechos Humanos, aseguró:

“En este centro no hay documentación legal para operar y las condiciones de salubridad no garantizan los derechos de los adultos mayores. Por eso se procedió al cierre y traslado inmediato”.