¡Los 26 para el Sueño Mundialista!: Definida la nómina de la Selección Colombia al Mundial 2026

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, oficializó este lunes la lista de 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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La Selección inicia este mismo lunes su concentración en Bogotá. El equipo estará trabajando hasta la próxima semana, donde el próximo lunes 1 de junio se estará enfrentando a Costa Rica.

Ultimo partido amistoso de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

Previo al inicio del Mundial, los dirigidos por Néstor Lorenzo estarán disputando un último amistoso frente a Jordania, también clasificada al Mundial. Dicho juego será en San Diego, Estados Unidos, el domingo 7 de junio.

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Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo junto a Portugal, Uzbekistán y la República del Congo. El primer partido será ante los asiáticos el 17 de junio, en el Estadio Azteca; luego, también en México, se medirá a los africanos el 23 de junio en Guadalajara, para finalmente cerrar la primera fase ante Portugal el día 27 de junio en Miami.

Nómina de convocados al Mundial 2026

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yerry Mina (Cagliari)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Johan Mojica (Mallorca)

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United)

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Jhon Arias (Palmeiras)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

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