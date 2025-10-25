Organizaciones respaldan investigación de la Procuraduría por suministro de alimentos a reclusos

Falta de alimentos en la Cárcel Modelo de Cúcuta / Foto: Colectivo de Abogados

Cúcuta

Luego de los anuncios hechos por el ministerio público de abrir una investigación por el contrato celebrado en el USPEC para el suministro de alimentos a personas privadas de la libertad, las organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la medida.

Adriana Lizarazo vocera de la Asociación que defiende la población carcelaria dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad que los organismos de control revisen el servicio que se suministra en el manejo de las personas privadas de la libertad”.

Indicó que “en varias oportunidades hemos denunciado las situaciones que se han venido presentando en el suministro de alimentos y las condiciones de la población carcelaria, motivada por la mala atención”.

Indico que en buena hora la procuraduría toma decisiones ante la gravedad de los hechos que se han venido presentando en el penal por la escasez de alimentos.

Finalmente destaca el hecho que se busque poner freno a los atropellos y la mala atención que reciben las personas privadas de la libertad.

Dijo además que existe una grave vulneración de derechos humanos que amerita toda la intervención de la autoridad competente, y de los organismos de control.

Cabe anotar que la medida compromete el suministro de alimentos en las estaciones de policía y la cárcel Modelo de Cúcuta.