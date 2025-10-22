Refuerzan operaciones militares en Buenaventura para combatir el hurto de embarcaciones

La Fuerza Naval del Pacífico intensificó sus operaciones militares en Buenaventura, Valle, con el objetivo de frenar el hurto de embarcaciones en aguas del litoral colombiano.

En lo que va del 2025 se han reportado 23 presuntos casos de robo en el mar, de los cuales solo tres han sido formalmente denunciados ante la Fiscalía, aseguraron las autoridades.

“Nuestro propósito es contrarrestar el flagelo del hurto y fortalecer la seguridad marítima. De los 23 casos conocidos, hemos logrado recuperar nueve embarcaciones”, afirmó en Caracol Radio, el capitán Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura.

Durante este año, más de 12.500 embarcaciones han transitado por la zona, incluyendo buques de cabotaje, altobordo, turismo y transporte. Ante este volumen de tráfico marítimo, la Armada ha decidido incrementar las operaciones permanentes de patrullaje y control en el corredor costero que va desde Cabo Corrientes (Chocó) hasta Punta Ají (Valle del Cauca).

“Buscamos prevenir el hurto a embarcaciones dedicadas al turismo, transporte y abastecimiento mediante patrullajes marítimos y acompañamiento a motonaves civiles”, agregó el alto oficial.

Además, las autoridades marítimas han fortalecido la comunicación con las comunidades costeras para brindar apoyo oportuno y fomentar la denuncia de cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad en el mar. Para ello, han habilitado la línea gratuita 146, disponible las 24 horas del día.