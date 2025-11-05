El PAE en Cúcuta y Norte de Santander recibe comentarios positivos de la veeduría para el año 2025

Norte de Santander

A pocas semanas de concluir el PAE para el año 2025 en Norte de Santander, desde la veeduría del Buen Jesús, se entregó un balance positivo del programa en cada rincón del departamento.

“Se hizo la mesa pública la semana pasada y se determinó entregarle a los muchachos el complemento alimenticio hasta el 21 de noviembre" aseguró Luis Emilio Goyeneche, veedor del Programa de Alimentación Escolar -. PAE -.

Aseguró que en los próximos días, se comenzará con la entrega de “108 mil mercados a los muchachos”.

Sin embargo y a pesar de los muy buenos comentarios que recibió el programa, tanto en el municipio como en el departamento, sí hay algo que les preocupa a los veedores y son los continuos hurtos a las manipuladoras de alimentos, quienes han sido víctimas de atracos en horas de la madrugada, cuando salen de sus casas para cumplir con sus labores.

“Esto se está presentando aquí en la ciudad de Cúcuta, igualmente en Villa del Rosario, en el municipio de Los Patios y en Zulia, que es donde está el foco de inseguridad. No es sólo un problema que se esté dando en Cúcuta, sabemos que la alcaldía hace todo lo posible para que la seguridad sea lo mejor, pero siempre aquí en esta ciudad existen personas que quieren vivir más de lo ajeno que de tener un buen trabajo”.

Así mismo, llamó la atención al advertir que existen personas inescrupulosas, que se están haciendo pasar como veedores del PAE, al parecer, con la intención de ingresar a las instituciones educativas sin permiso.