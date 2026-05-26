Identifican a joven hallado sin vida en aguas del lago Calima

Las autoridades de Calima El Darien confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida a orillas del Lago el pasado fin de semana. Se trata de Esneider Montenegro Agredo de 23 años, oriundo del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de mayo.

De acuerdo con Miguel Guzmán, jefe Operativo de Bomberos del municipio y Coordinador para la Gestión del Riesgo de Desastres, durante las labores de investigación y búsqueda realizadas en el embalse fueron encontradas algunas prendas de vestir y una motocicleta que, al parecer, pertenecían al joven. Los elementos estaban en una zona poco profunda del lago.

“Siguen las labores de investigación para establecer cómo llegó la motocicleta y cómo llegó el joven al agua, si fue que perdió el control. Según un reporte preliminar de medicina legal, se habla de que la causa de la muerte fue ahogamiento. Sin embargo, todavía es en materia de investigación la situación”, indicó.

El reporte de desaparición había sido interpuesto por familiares de la víctima en el municipio de Restrepo, por lo que inicialmente las autoridades de Calima El Darién no tenían conocimiento del caso. Ahora, los organismos judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.