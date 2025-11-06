PAE, escuela nueva, lógica matemática y conectividad: propuestas de M. Fernanda Cabal en educación

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, estuvo en 5x20 de Hora 20 en Caracol Radio donde contó en qué se basan sus propuestas en cuanto al tema de educación, entre ellos habló del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la primera educación y conectividad. Estas son sus propuestas:

Educación básica y PAE:

La precandidata indicó en este tema que uno de los grandes aciertos que logró el estado colombiano fue darles comida a los estudiantes. El plan de alimentación escolar (PAE), fue sin duda alguna un gana-gana porque muchos de estos estudiantes en muchas ocasiones solo tienen acceso a eso, como única comida.

Agregó que fue una buena estrategia que logró retener buena parte de los estudiantes en la escolaridad. Pero, el problema que se está evidenciando en el momento es el abandono temprano que es un problema de la familia, por lo que propone la estrategia de Escuela Nueva.

Un programa que existió hace más de 30 años que permitía atender el desafío de no tener dinero para la infraestructura, lo que se hacía era capacitar maestros para que los niños pudieran aprender sin importar que no existieran instalaciones.

Conectividad:

Puntualizó en este tema que es uno de los grandes retos: “el 57% de las regiones de Colombia están desconectadas, no es posible. El mundo tiene la tecnología para la conectividad, hay que conectar al niño. La virtualidad también es aprendizaje y es lo que creo que hoy va a romper el paradigma de lo que es una sociedad educada en libertad, no sometida al Ministerio de Educación”.

