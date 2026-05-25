Confirmados los horarios de la final entre Atlético Nacional y Junior

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó oficialmente los horarios para la gran final de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, serie que definirá al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.

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El compromiso de ida se jugará el próximo martes 2 de junio a las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, escenario donde el conjunto rojiblanco buscará sacar ventaja ante su afición en los primeros 90 minutos de la serie definitiva.

Por su parte, el encuentro de vuelta quedó programado para el lunes 8 de junio a las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín , donde Atlético Nacional intentará cerrar la final en condición de local y pelear por un nuevo título liguero ante su público.

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Ambos equipos llegan a esta instancia luego de superar unas semifinales intensas y ahora comenzarán la preparación definitiva para una serie que promete emociones, historia y un estadio lleno en ambas ciudades. Se espera además que en las próximas horas se conozcan detalles relacionados con boletería, logística, seguridad y transmisión oficial de los encuentros.

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