ONU Derechos Humanos en Colombia reporta 42 ataques armados en Cauca y Valle del Cauca durante 2025

Colombia

La ONU Derechos Humanos en Colombia condenó el atentado terrorista con explosivos que se registró en la madrugada de este lunes en el municipio de Suarez, Cauca, y que dejó a dos personas muertas y tres más heridas.

#JUDICIAL A propósito del atentado ocurrido en el municipio de Suárez, Cauca, la ONU Derechos Humanos advirtió que en lo corrido de este año se han reportado 42 ataques indiscriminados en 12 municipios del cauca y 4 del Valle del Cauca.



“En estos ataques, según la información a… pic.twitter.com/W7eMpPNwXC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2025

Ante lo ocurrido hicieron un llamado urgente a los grupos armados a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y también solicitaron que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.

“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar el #DIH y los derechos humanos. Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”.

La ONU Derechos Humanos en Colombia también pidió al Estado colombiano que fortalezca las medidas de prevención y protección, y garantice los derechos humanos de la población a través de la implementación integral de políticas de seguridad y desmantelamiento del conflicto armado.

“Llamamos al Estado a fortalecer las medidas de prevención y protección y a garantizar los derechos humanos mediante la implementación integral de las políticas de seguridad y desmantelamiento, sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.

Las cifras del conflicto armado:

Agregaron que con base en un análisis del Derecho Internacional Humanitario, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, desde el primero de enero de 2025 hasta la fecha, se han registrado “42 ataques indiscriminados ocurridos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle del Cauca”.

Informaron además que en estos ataques, según la información a su disposición, 19 civiles y 8 uniformados perdieron la vida y al menos 200 personas resultaron heridas.