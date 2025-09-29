115 menores han fallecido por desnutrición en 2025 y 390.000 están en etapa crónica

En el Día Mundial contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), hizo un llamado urgente para cerrar la brecha de hambre en el país, ya que cada año 9.7 millones de toneladas de alimentos se pierden, una cantidad suficiente para alimentar a 8 millones de personas durante un año, tres veces al día.

Explican que hoy en Colombia hay 19.2 millones de personas con un consumo insuficiente de alimentos, y 16.3 de ellas usan estrategias para afrontar el hambre, tal como bajar la calidad de lo que comen, saltarse comidas, pedir alimentos prestados o incluso endeudarse para adquirirlos.

“Este año se han muerto en Colombia ya más de 115 niños por causas asociadas a la desnutrición y hoy en Colombia tenemos 392.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica, casi 400.000 niños condenados a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en la vida adulta”, indicó Juan Carlos Buitrago, director de Bancos de Alimentos de Colombia.

Incluso advierten que en promedio fallecen cada semana tres niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición, teniendo en cuenta que casi un tercio de los alimentos producidos no llegan a la mesa de los colombianos.

La red de ABACO rescata cada año más de 48 mil toneladas de alimentos aptos para el consumo, que se convierten en raciones de comida para más de 1,4 millones de personas en situación de vulnerabilidad.