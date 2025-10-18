Llega a Colombia Cheaf app que busca reducir el desperdicio de alimentos

Cada año, en Colombia se pierden cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos, según cifras de la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco). Esta realidad impacta tanto al medio ambiente como a la economía de los hogares, especialmente en un contexto marcado por la inflación.

Ante este desafío, Cheaf, la startup mexicana fundada en 2020, llega oficialmente al país con una innovadora aplicación móvil que permite rescatar alimentos en perfecto estado. Disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, la app conecta en tiempo real a comercios del rubro alimenticio con consumidores dispuestos a adquirir excedentes a precios reducidos, a través de “bolsas sorpresa” que incluyen productos como frutas, verduras, panadería o lácteos, según la oferta de cada establecimiento.

Cheaf aterrizó en Latinoamérica de la mano de Cencosud, iniciando operaciones en Chile en 2023 y expandiéndose luego a Argentina. Para su llegada a Colombia, ambas compañías consolidan nuevamente su alianza estratégica, permitiendo que los usuarios puedan rescatar alimentos directamente desde las tiendas Jumbo y Metro, reforzando el compromiso conjunto con la sostenibilidad y la reducción del desperdicio.

“Estamos muy motivados con la llegada de Cheaf a Colombia, un país en el que queremos aportar tanto a la sostenibilidad como al ahorro en los hogares. Con cada paquete rescatado, los usuarios acceden a alimentos de calidad a menor precio y se convierten en protagonistas de un movimiento global contra el desperdicio de comida”, Kim Durand, Cofundador y CEO de Cheaf.

Así funciona la app de Cheaf:

Descargar la app gratuita en App Store o Google Play.

Registrarse con número de celular, correo y ubicación.

Explorar las opciones disponibles en comercios cercanos.

Elegir una “bolsa sorpresa” de alimentos.

Pagar desde la app con descuentos desde el 50 %.

Retirar el pedido directamente en el establecimiento.

Cheaf ya trabaja en sumar nuevos aliados de distintos sectores, incluyendo marcas como Onza, Sosas Bakery, La Cesta, Madamia, Ventura alfajores y Le Grand restaurante, con el objetivo de alcanzar cobertura nacional en su primer año y expandirse progresivamente a ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta.

Hasta la fecha Cheaf ha rescatado más de 9.400 toneladas de comida, evitando la emisión de 23 millones de kg de CO₂, equivalentes a las emisiones anuales de más de 5.000 vehículos. Con más de 6 millones de descargas y 2.500 comercios afiliados en Latinoamérica, la app se posiciona como una de las plataformas más efectivas para combatir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo sostenibles.