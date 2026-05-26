Empresas de aseo que operan en Cali deberán entregar información de usuarios y contratos a EMSIRVA

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó medidas cautelares contra cuatro operadores del servicio de aseo en la capital del Valle.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó medidas cautelares contra cuatro operadores privados del servicio de aseo en Cali y les exigió entregar a EMSIRVA información de usuarios, contratos y bases de datos operativas relacionadas con la prestación del servicio en la ciudad.

La decisión involucra a Ciudad Limpia, Promocali, Promovalle y Veolia, empresas que durante más de una década han operado cerca del 90 % del servicio de aseo de la ciudad mediante contratos suscritos con la empresa en liquidación bajo un esquema dividido por zonas.

Según la resolución, tras el vencimiento de esos contratos el pasado 28 de enero de 2026, las empresas continuaron prestando el servicio y manteniendo el control del catastro de usuarios, los Contratos de Condiciones Uniformes y documentación técnica y comercial considerada esencial para la operación.

Para la SIC, existen indicios de que las compañías habrían continuado operando bajo el mismo esquema de zonas que manejaban históricamente, pese a que manifestaron que entrarían a prestar el servicio bajo un modelo de libre competencia, situación que, según la entidad, podría afectar las condiciones de participación de otros operadores en la ciudad.

La Superintendencia ordenó a las empresas entregar en un plazo de tres días la información requerida y posteriormente reportar a la Dirección de Cumplimiento cómo se realizó el proceso.

Está decisión de la SIC coincide con lo que venía solicitando el alcalde Alejandro Eder, quien había advertido que el proceso de liquidación de EMSIRVA debía garantizar también el regreso de los 870 mil usuarios y de las bases de datos asociadas a la operación del servicio de aseo en Cali.

La medida cautelar se suma a otros recientes pronunciamientos y controles emitidos frente al futuro del servicio de aseo en Cali, como el de la Contraloría General de la República, que advirtió sobre un posible riesgo patrimonial cercano a los $800 mil millones por la incertidumbre sobre la titularidad de los usuarios y las bases de datos del sistema. Además, el Tribunal Administrativo del Valle suspendió temporalmente la licitación que adelantaba EMSIRVA para escoger nuevos operadores del servicio mientras avanzan las discusiones jurídicas sobre esos activos y usuarios.