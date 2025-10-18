Medellín busca recolectar más de 60 toneladas de alimentos para el programa Cero Hambre

Medellín

La alcaldía de Medellín está convocando a la población a sumarse a la iniciativa que, mediante la alianza Cero Hambre, pretende recolectar más de 58 toneladas de alimentos no perecederos y recolectar más de 500 millones de pesos en donaciones. EL lugar donde se están recibiendo los aportes es en el sector de Parques del Río hasta las 10 p.m. de este sábado, aunque la iniciativa recibirá las ayudas durante todo el año.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que en la primera edición de esta campaña del año pasado para combatir el hambre recolectó 58 toneladas de alimentos y los 510 millones de pesos en dinero donados. Esta es la cifra que requiere superarse para apoyar todos los programas de la alcaldía relacionados con la nutrición.

“Más de doscientas mil familias no tienen garantizadas las tres comidas al día. Entonces, cuando planteamos esto como un reto de ciudad, no solo como de la alcaldía, aparecen las empresas, aparecen las organizaciones sociales, aparecen liderazgos”.

El mandatario manifestó que espera que esta actividad se vuelva rutinaria en la ciudad para lograr una realidad el cero hambre, por lo que las personas que están en el exterior también pueden sumarse a la iniciativa con la donación de dinero.