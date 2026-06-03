¿Qué estudiaron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? Perfil académico de los candidatos

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia dejaron a los candidatos de izquierda, Iván Cepeda, y de derecha, Abelardo de la Espriella, listos para enfrentarse en la segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026.

Lea aquí: Juan Fernando Cristo señaló que es “una equivocación” no reconocer resultados de la primera vuelta

De la Espriella sacó la mayor votación en primera vuelta, con 10.361.499, mientras que Cepeda logró 9.688.361, consolidándose como las dos fuerzas políticas más relevantes del país.

A pocos días del desarrollo de la segunda vuelta, políticos como Álvaro Uribe, Paloma Valencia y gran parte de los integrantes de La Gran Consulta por Colombia, además de Leonardo Huerta, anunciaron su apoyo a De la Espriella.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López no han tomado posición explícita para la contienda electoral. No obstante, el nuevo Liberalismo le dio libertad a su militancia para votar por el candidato que más les parezca.

Y es que cada uno de los candidatos tiene publicado su programa de gobierno, con propuestas e iniciativas, en sus portales digitales, aunque no muchos conocen sus logros académicos.

Es un abogado con maestría de la Universidad Sergio Arboleda. En 2016, la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Derecho.

Le puede interesar: “Gobernaremos para todos, pero confrontaremos a la izquierda radical”: José Manuel Restrepo

Cuenta con una doble especialización: una de ellas en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Externado de Colombia; la otra en derecho administrativo en la Universidad del Rosario.

También es máster internacional en derecho en la Universidad Nebrija de España.

Además, recibió el título de doctor honoris causa en derecho de la Universidad Autónoma del Caribe y de causa internacional en derecho de la Federación Iberoamericana de Abogados.

Puede ampliar la información sobre Abelardo de la Espriella AQUÍ.

Como lo destaca la página de Función Pública, Iván Cepeda es un senador de amplia trayectoria. Se graduó de filosofía y teología de la Universidad de Sofía de Bulgaria.

Hizo su maestría en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia.

Vea aquí: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: seguridad, reformas y plan de gobierno 2026 - 2030

En su portal web, destaca varios de sus reconocimientos como:

Premio Medalla de la Libertad ‘Roger Baldwin’

Premio Franco – Alemán de Derechos Humanos, ‘Antonio Nariño’, en 2015.

Vea a continuación la hoja de vida de Iván Cepeda:

Principales propuestas de Abelardo de la Espriella

Defensa nacional: para De la Espriella, Colombia debe salvarse del autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción y el narcotráfico (economías ilegales), por lo que busca hacer una ‘limpieza’ en las instituciones públicas.

para De la Espriella, Colombia debe salvarse del autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción y el narcotráfico (economías ilegales), por lo que busca hacer una ‘limpieza’ en las instituciones públicas. Fin de la Paz Total: en su visión, es contrario a la posición del gobierno Petro, por lo que ha anunciado que, en caso de ser presidente, se terminarán las negociaciones con los diferentes grupos armados y criminales.

en su visión, es contrario a la posición del gobierno Petro, por lo que ha anunciado que, en caso de ser presidente, se terminarán las negociaciones Seguridad: plantea destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.

Principales propuestas de Iván Cepeda