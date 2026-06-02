Juez ordena a Abelardo de La Aspriella ofrecer disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez

“Y en la misma declaración reconozca expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de estas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”, señaló la juez.