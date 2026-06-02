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02 jun 2026 Actualizado 21:27

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Justicia

Juez ordena a Abelardo de La Aspriella ofrecer disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez

“Y en la misma declaración reconozca expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de estas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”, señaló la juez.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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