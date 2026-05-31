Así quedó el último boletín de la Registraduría: ¿Cuántos votos sacaron De la Espriella y Cepeda?

Este domingo 31 de mayo los colombianos se dirigieron a la urnas de todo el territorio nacional para votar por el próximo presidente de la República de Colombia.

Entre los 11 candidatos por la Presidencia, la mayoría de colombianos eligieron a Abelardo de La Espriella del movimiento Defensores de la Patria y a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, para disputar la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

De La Espriella se llevó 10.354.499 votos (43,73%), mientras que Cepeda obtuvo 9.685.074 sufragios (40,91%) a su favor.

Perfil de Abelardo de La Espriella

De la Espriella es abogado, empresario y político. Nació en Bogotá, pero creció principalmente en Montería, departamento de Córdoba, por lo que se identifica profundamente con la región Caribe.

Sin embargo, ha vivido durante la última década en Estados Unidos, donde recibió la nacionalidad estadounidense; también está nacionalizado italiano.

Solo regresó al país con la intención de aspirar a la Presidencia de la República.

Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Además, en 2016 la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Derecho.

En 2002 fundó la firma penalista De La Espriella Lawyers Enterprise, desde donde ganó reconocimiento mediático con casos de alto impacto como el de David Murcia Guzmán, responsable de las pirámides de DMG, así como en procesos relacionados con violencia de género, como los de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely.

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En 2007 fue uno de los abogados que participó en la defensa de jefes paramilitares, por lo que ha sido cuestionado por los hilos que lo unen con figuras como Salvatore Mancuso.

Entre 2013 y 2019 asumió quizá el caso más polémico de su carrera: fue abogado del empresario Álex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y señalado de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro.

Pero De la Espriella también ha dedicado parte de su carrera al sector empresarial. Ha impulsado negocios relacionados con ropa de lujo masculina, así como empresas en los sectores de licores y gastronomía.

Fue a partir de agosto de 2025 cuando comenzó la recolección de firmas con su movimiento Defensores de la Patria, con el que logró cerca de 2 millones de firmas válidas, de las más de 5 millones que presentó para respaldar su candidatura.

Perfil de Iván Cepeda

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, nacido en Bogotá en 1962, construyó su trayectoria entre la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas del conflicto armado y una de las confrontaciones políticas más fuertes de las últimas décadas en Colombia.

Su vida estuvo marcada por el exilio político y la persecución contra sectores de izquierda. Creció entre Cuba y la entonces Checoslovaquia, estudió Filosofía en Bulgaria y posteriormente se especializó en Derecho Internacional Humanitario en Francia.

Su salto a la política electoral llegó en 2009 con el Polo Democrático. Primero fue representante a la Cámara y posteriormente senador de la República, escenario desde el que consolidó una imagen de opositor fuerte y una de las voces más visibles de la izquierda colombiana.

Durante los últimos años, Cepeda se ha convertido en uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz y de las políticas de negociación con actores armados, una posición que le ha permitido consolidar apoyos dentro de sectores progresistas, organizaciones sociales y movimientos de víctimas.

Propuestas de Abelardo de la Espriella

Un llamado a la Defensa Nacional

De acuerdo con su plan de gobierno, Colombia necesita ser “salvada” de cuatro amenazas principales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales.

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Sus propuestas clave incluyen convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol.

Patriotismo constitucional

El candidato enfatizó que la democracia solo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite de poder y el consenso central en la República. Las propuestas comprenden un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, y elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.

La seguridad de la “Patria Milagro”

Para de la Espriella, el crimen es el “principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. El candidato dejó claro que “con los criminales no habrá negociación”. Calificó la política de ‘Paz Total’ de Gustavo Petro como una “paz fracasada” y una “traición a la patria”.

Las propuestas en materia de seguridad incluyen destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición. También se busca recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública, recuperar el sistema carcelario, destruir economías ilegales, y fortalecer la inteligencia, justicia y judicialización.

Además, propone un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas.

La anticorrupción en la “Patria Milagro”

Las propuestas incluyen que el presidente y el vicepresidente sean ejemplo de transparencia, la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido por el presidente. El uso de inteligencia, análisis financiero y policía judicial, extinción de dominio exprés, reforma de la contratación pública y la persecución de flujos financieros ilícitos.

Para 2030, se propone que todos los procesos de contratación pública se realicen a través de blockchain.

La propuesta para la salud: plan de choque para la crisis humanitaria

Para el sector de la salud, de la Espriella propone un plan de choque de $10 billones, revisión de los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), restablecimiento del flujo de recursos y recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

En la misma línea, el plan detalla que se busca fortalecer la medicina en atención primaria, inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de salud, y hacer más eficientes a las EPS.

También contempla hacer un arbitraje a los recursos “mal administrados” por la ADRES y revisar contratos de infraestructura en salud.

La economía

De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, detallaron que la meta es administrar la escasez a desatar abundancia, buscando un crecimiento del 7 % anual. Entre las propuestas se destacan luchar contra la pobreza con el Plan Cosecha Solidaria, ordenar las finanzas públicas, consolidar un programa de “ajuste fiscal” que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte. Lograr un superávit fiscal primario, fortalecer el comité autónomo de regla fiscal, reducir la carga tributaria, reducir los costos de energía, y crear una ‘Gran Revolución de DesRegulación’.

Propuestas de Iván Cepeda

Lucha contra la corrupción

En el capítulo de lucha contra la corrupción, Iván Cepeda contempla que la corrupción no se concibe como un delito individual, sino que esta opera como una macrocriminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades. Por eso, asegura que buscará reducir la impunidad actual que, según estima, se encuentra alrededor del 94% e implementará una “austeridad republicana” como principio de Gobierno.

Para luchar contra la corrupción, Cepeda propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción que tendrá cinco ejes:

Transparencia y prevención al fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y alertas tempranas. La creación de una Unidad de Investigación de Macrocorrupción en la Fiscalía. Una instancia de juzgamiento especial para corrupción sistémica. Un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción. Hacer presencia en los territorios con mayor impunidad, la cual cuente con movilización ciudadana.

Víctimas y derechos humanos

Para Iván Cepeda, las víctimas serían una prioridad en su gobierno y por eso buscará otorgarles garantías al priorizar la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición.

También propone que el genocidio político cometido contra la Unión Patriótica, comunidades campesinas e indígenas sea reconocido y que exista una coordinación con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado debido a que considera que la revolución ética es la base de la reconciliación nacional, pues la paz lo solamente se reduce a lo judicial, sino que se convierte en justicia social.

Política internacional y migración

El candidato Iván Cepeda ha propuesto mantener una línea de multilateralismo, integración latinoamericana y defensa de los derechos humanos, pues insiste en la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas regionales.

Lo anterior, con el propósito de que Colombia logre consolidarse como un actor internacional comprometido con la paz y la lucha contra el cambio climático. También rechaza la militarización global, defiende el multilateralismo y el Derecho Internacional Humanitario, pues insiste en que su política exterior será la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

También destaca que la migración no es un delito, ni un problema, sino “una realidad profundamente humana”.

“El derecho a la libre circulación debe ser protegido por estándares mínimos internacionales, con salvaguardias contra la discriminación y con procedimientos de asilo ágiles, justos y respetuosos de la dignidad de cada persona”, señala.

Paz total

El candidato Iván Cepeda asegura que la consolidación de la política de paz total emprendida por el Gobierno de Gustavo Petro será uno de los principales ejes de su programa.

Para ello, plantea fortalecer las negociaciones con grupos armados ilegales y priorizar la implementación completa del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc. También buscará fortalecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Modelo de salud

Para reformar el sistema de salud colombiano, Iván Cepeda ha asegurado que se mantendrá el modelo preventivo impulsado por el actual Gobierno de Gustavo Petro: eso significa que se hará énfasis en atención primaria y equipos básicos de salud harán presencia en los territorios.

Además, se procurará el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso universal a los servicios médicos.

Economía

El programa del candidato del Pacto Histórico plantea que se lleve a cabo una reforma tributaria progresiva con la que se buscará una mayor inversión social y se fortalecerá la economía productiva basada en el desarrollo rural, la industrialización y la transición energética. Además, se fortalecerá la soberanía alimentaria y se priorizará la reforma agraria a partir de la entrega de tierras a familias campesinas.

Adicionalmente, buscará crear lo que llama un “Banco del Pueblo” para facilitar el acceso al crédito y la inclusión financiera, el cual estará destinado a sectores populares y rurales.

También propone lo que ha llamado una “economía para la vida” para disminuir la dependencia del extractivismo y los proyectos ambientalmente sostenibles sean priorizados.

Lea aquí el plan de gobierno completo de Iván Cepeda para las elecciones de 2026

A continuación, podrá consultar el programa de gobierno de Iván Cepeda para conocer con mayor detalle la plataforma con la que el candidato buscará llegar a la Casa de Nariño.

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