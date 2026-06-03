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03 jun 2026 Actualizado 16:08

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Política

Juan Daniel Oviedo rechazó reuniones para hablar de segunda vuelta: “No más cafés, más debates”

Cabe recordar que Paloma Valencia, del Centro Democrático, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le habían hecho estas propuestas de tomar un café a Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo. Getty Images

Juan Daniel Oviedo. Getty Images / Long Visual Press

Juan Daniel Oviedo. Getty Images

Laura Duarte@laurad_duarte

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Juan Daniel Oviedo aseguró que no se tomará ningún café para hablar sobre la segunda vuelta presidencial: “No más cafés, más debates”, dijo.

Y aseguró: “Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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