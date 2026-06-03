Juan Daniel Oviedo rechazó reuniones para hablar de segunda vuelta: “No más cafés, más debates”

Juan Daniel Oviedo aseguró que no se tomará ningún café para hablar sobre la segunda vuelta presidencial: “No más cafés, más debates”, dijo.

Y aseguró: “Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”.