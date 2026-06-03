Juan Daniel Oviedo rechazó reuniones para hablar de segunda vuelta: “No más cafés, más debates”
Cabe recordar que Paloma Valencia, del Centro Democrático, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le habían hecho estas propuestas de tomar un café a Juan Daniel Oviedo.
Juan Daniel Oviedo aseguró que no se tomará ningún café para hablar sobre la segunda vuelta presidencial: “No más cafés, más debates”, dijo.
Y aseguró: “Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...