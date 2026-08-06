🔴 Posesión Abelardo de la Espriella EN VIVO | Lo último en DIRECTO: Llegaron los delegados a Cali
Conozca aquí las últimas noticias sobre la preparación de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y los invitados nacionales e internacionales:
El próximo viernes 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, luego de que el Congreso de la República aprobara que la ceremonia se realizara en esa ciudad.
El acto protocolario tendrá lugar en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali, y contará con la asistencia de presidentes, delegaciones oficiales de distintos países y otras figuras internacionales.
Lea también: La delegación de EE.UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali
Además, tal como lo confirmó Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, la presentación del evento estará a cargo de los voceros del presidente electo, Carolina Gómez y Miller Soto.
En medio de la expectativa por la ceremonia, también surgió una polémica sobre las invitaciones. Al respecto, la canciller Rosa Villavicencio aseguró en Caracol Radio que corresponde exclusivamente al gobierno entrante decidir quiénes serán invitados y quiénes podrán asistir al acto de posesión.
Invitados a posesión presidencial
La canciller Rosa Villavicencio llegó a Cali sobre las 11:00 de la noche del miércoles 5 de agosto, para asumir la coordinación del protocolo de recibimiento de las delegaciones internacionales que asistirán a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto. Esta labor la realizará junto al canciller designado, Omar Bula.
Hacia las 3:00 de la tarde está prevista la llegada del presidente de Chile, José Antonio Kast, mientras que sobre las 5:00 de la tarde se espera el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei.
También está prevista la llegada de delegaciones de Alemania, Perú, Marruecos y del presidente de Paraguay. En horas de la noche, sobre las 11:00 p. m., se espera el arribo del rey de España.
EN VIVO | Preparativos posesión presidencial
9:40 P.M. | Habla el presidente de Chile, José Antonio Kast
9:08 P.M. | El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó a Cali
9:05 P.M. | Así fue la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei
8:57 P.M. | Llegó el presidente de Argentina, Javier Milei
8:14 P.M. | “Yo siempre voy a defender la libre expresión (y) la libertad de prensa”: Abelardo de la Espriella
7:51 P.M. | Así se están blindando los alrededores de la Universidad Santiago de Cali
7:49 P.M. | Presidente del Senado desmintió que se quiera bloquear el acto de “desobediencia civil” en el Capitolio en Bogotá
7:46 P.M. | Habla el presidente del Senado, Honorio Henríquez
6:53 P.M. | Ensayo de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella
6:49 P.M. | Últimos ajustes en el auditorio Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali
6:47 P.M. | Continúan los ensayos de las Fuerzas Militares
6:19 P.M. | Delegación de Israel llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
6:18 P.M. | Delegación oficial de Argentina espera la llegada del presidente Javier Milei
6:09 P.M. | Habla el congresista vallecaucano Hernando González
6:08 P.M. | António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal, visitó el Barrio Obrero
5:35 P.M. | Habla el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López
5:00 P.M. | Avanza el ensayo de la ceremonia de reconocimiento de tropas
4:54 P.M. | Habla Juan Gonzalo Ospina, designado embajador de Colombia ante la Unión Europea
4:54 P.M. | Habla la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera
4:51 P.M. | El Centro Cultural de Cali quedó listo para operar como sede alterna del presidente Abelardo de La Espriella
4:49 P.M. | Habla el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas
4:48 P.M. | Habla el delegado del presidente del Gobierno alemán
4:46 P.M. | Habla Rodrigo Lara, ministro del Interior designado
4:39 P.M. | Varios miembros del Pacto Histórico confirmaron asistencia al plantón convocado en el Monumento a la Resistencia en Cali
4:37 P.M. | gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó un parte de tranquilidad
4:29 P.M. | Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, llegó a Cali
3:29 P.M. | José Manuel Restrepo explicó las conclusiones de las reuniones bilaterales
3:08 P.M. | Se suspenden las pruebas meritocráticas y la publicación de hojas de vida en el Dapre para cargos de libre nombramiento y remoción
2:59 P.M. | La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella
2:44 P.M. | José Manuel Restrepo habló sobre la propuesta de sacar a Colombia de la nueva Ruta de la Seda
2:40 P.M. | El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, se refirió a la posesión de Abelardo de la Espriella
2:36 P.M. | José Manuel Restrepo explicó las conclusiones de las reuniones bilaterales
2:35 P.M. | La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, llegó a Cali
1:59 P.M. | En Cali avanzan los ensayos para el reconocimiento de tropas
1:36 P.M | El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para la posesión presidencial.
1:05 P.M. | Hermann Leopold Tertsch, miembro del Parlamento Europeo, aseguró en que hay una alta expectativa frente al cambio de Gobierno en el país
12:45 | Cierres y desvíos en Cali por posesión presidencial
10: 21 A.M. | Continúan llegando refuerzos policiales al Valle del Cauca
10:11 A.M. | Llegaron a Cali, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera y ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond.