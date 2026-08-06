🔴 Posesión Abelardo de la Espriella EN VIVO | Lo último en DIRECTO: Llegaron los delegados a Cali

Cali se blinda para posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la Atena USC.

El próximo viernes 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, luego de que el Congreso de la República aprobara que la ceremonia se realizara en esa ciudad.

El acto protocolario tendrá lugar en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali, y contará con la asistencia de presidentes, delegaciones oficiales de distintos países y otras figuras internacionales.

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Además, tal como lo confirmó Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, la presentación del evento estará a cargo de los voceros del presidente electo, Carolina Gómez y Miller Soto.

En medio de la expectativa por la ceremonia, también surgió una polémica sobre las invitaciones. Al respecto, la canciller Rosa Villavicencio aseguró en Caracol Radio que corresponde exclusivamente al gobierno entrante decidir quiénes serán invitados y quiénes podrán asistir al acto de posesión.

Invitados a posesión presidencial

La canciller Rosa Villavicencio llegó a Cali sobre las 11:00 de la noche del miércoles 5 de agosto, para asumir la coordinación del protocolo de recibimiento de las delegaciones internacionales que asistirán a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto. Esta labor la realizará junto al canciller designado, Omar Bula.

Hacia las 3:00 de la tarde está prevista la llegada del presidente de Chile, José Antonio Kast, mientras que sobre las 5:00 de la tarde se espera el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei.

También está prevista la llegada de delegaciones de Alemania, Perú, Marruecos y del presidente de Paraguay. En horas de la noche, sobre las 11:00 p. m., se espera el arribo del rey de España.

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