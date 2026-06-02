“Una decisión que deberá estudiar Iván Cepeda”: Pizarro por posible ingreso de Benedetti a campaña

Desde la plenaria de la Cámara, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro aseguró que es el candidato presidencial Iván Cepeda quien toma las decisiones sobre las personas que integrarán su campaña para la segunda vuelta.

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Esto, en medio de los rumores sobre una eventual llegada de funcionarios del Gobierno, entre ellos Armando Benedetti, al equipo de campaña.

“Es una decisión que, por supuesto, tomará Iván Cepeda como candidato presidencial”, dijo, pero evitó pronunciarse de casos específicos.

Y agregó: “Quien define quiénes le acompañan en la campaña, pues, por supuesto, es el propio Iván Cepeda. El resto, todos los militantes del Pacto Histórico, su dirigencia, tenemos que estar dispuestos a cumplir con unas tareas esenciales”.

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Finalmente, hizo un llamado a la movilización delas bases: “Lo primero, pues, por supuesto, salir a buscar los votos con la gente y en la calle, disputar el relato en las redes sociales, en los medios de comunicación. Aquí lo más importante son los ciudadanos que votan, así que todos a las calles, a organizarnos”.