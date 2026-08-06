Congresista pide a Abelardo De La Espriella levantar la restricción al porte legal de armas

Reunión que lidera el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA

El representante a la Cámara por Risaralda del Partido Centro Democrático, Durguez Espinosa, envió una carta al presidente entrante, Abelardo De La Espriella, en la que le solicita derogar el Decreto 1482 de 2025, que prorrogó la restricción al porte legal de armas en Colombia.

En la comunicación, el congresista sostiene que la medida, adoptada tras los acuerdos de paz de La Habana, dejó sin posibilidad de portar sus armas a cerca de 600.000 ciudadanos que cuentan con salvoconducto y cumplen los requisitos legales para su tenencia.

Le puede interesar: Exguerrilleros enviaron carta a Abelardo de la Espriella para reiterar su compromiso con la paz

Espinosa aseguró que la derogatoria del decreto sería una medida complementaria a la política de seguridad anunciada por el nuevo Gobierno.

“Lo que busca, básicamente, es solicitarle al señor presidente de la República que dentro de los primeros decretos que va a publicar en su posesión y días posteriores derogue ese decreto y permita el porte legal de armas en toda Colombia”, manifestó.

Lea aquí: Policía desplegará dispositivo de seguridad en Barranquilla por posesión de Abelardo De la Espriella

El representante afirmó que, mientras los ciudadanos con permisos legales no pueden portar sus armas, las organizaciones criminales han fortalecido su capacidad armada.

“Hoy, cerca de 600.000 armas legales están guardadas porque no pueden utilizarse. Mientras tanto, en los últimos 10 años, cientos de miles han circulado por las calles de manera ilegal causando muertes a la población colombiana”, señaló.

Leer más: Comienzan a llegar las delegaciones para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

Finalmente, indicó que su petición busca que los ciudadanos autorizados por la ley puedan ejercer su derecho al porte legal de armas.

“Si el Estado no me puede defender, que permita que los colombianos lo podamos hacer con un porte legal de armas en toda la geografía”, concluyó.

La solicitud fue presentada a pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali.