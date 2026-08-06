El Congreso radicó un proyecto de ley que beneficia al sector de la danza

Colombia

El proyecto de ley busca que la danza sea reconocida como derecho cultural, artístico, educativo y profesional, que contribuye a nivel económico, social y territorial. Por medio del marco normativo propio para garantizar condiciones dignas y sostenibles a los que hacen de esta práctica su vocación y forma de vida.

Una ley para todo el sector de la danza

La propuesta reconoce que la danza se desarrolla con diferentes actores, es por esto que incluye a bailarines, coreógrafos, maestros, sabedores, formadores, investigadores, gestores culturales, productores, directores, portadores de tradición, colectivos, agrupaciones, escuelas, estudiantes, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas que hacen parte del ecosistema cultural.

Lea también: Nueva convocatoria para artistas en Bogotá: conozca cómo inscribirse y la bolsa de premios

La iniciativa impulsa la creación, formación, investigación, circulación, producción, documentación y gestión cultural, para preservar los saberes de la danza con criterios de equidad territorial y enfoque diferencial. Entre los componentes destacados se encuentra:

La formalización del Plan Nacional de Danza , como instrumento que planifica la política pública del sector , orientada a garantizar la protección social, la dignificación laboral y la formación de los agentes y representantes.

, como instrumento que , orientada a garantizar la protección social, la dignificación laboral y la formación de los agentes y representantes. El Programa Nacional de Centros de Danza y Movimiento , ayudará y fortalecerá espacios independientes dedicados a la formación, creación e investigación. También promoverá la formación en baile en todos sus niveles y modalidades , reconociendo la educación formal y los procesos comunitarios

, ayudará y fortalecerá espacios independientes dedicados a la formación, creación e investigación. También promoverá la , reconociendo la educación formal y los procesos comunitarios Fortalecimiento de la infraestructura cultural , a través de la adecuación, dotación y sostenibilidad de las 18 casas culturales en Bogotá, las 709 en el resto del país, las escuelas municipales y otros espacios destinados para la práctica artística .

, a través de la de las 18 casas culturales en Bogotá, las 709 en el resto del país, las escuelas municipales y otros . Mayor participación y gobernanza del sector , mediante el fortalecimiento del Consejo Nacional de Danza en los espacios de participación e incidencia de las políticas públicas.

, mediante el fortalecimiento del en los espacios de de las políticas públicas. Financiamiento con recursos ya existentes, sin nuevos impuestos y la generación de información estadística específica sobre la danza, en articulación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La financiación se dará a través de recursos existentes, proporcionados por el Presupuesto General de la Nación, aportes territoriales, la Ley de Espectáculos Públicos, el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad de Colombia (FONCULTURA) y también mecanismos de cofinanciación.

Avances para los representantes y agentes del sector

El proyecto se construyó a partir de diálogos iniciados durante la actualización del Plan Nacional de Danza entre 2023 y 2025, en los que participaron alrededor de 1.100 agentes de diferentes regiones del país y se consolidó con espacios participativos sectoriales en 2026.

A propósito de estos avances, la directora de Formación de Rozo Producciones, docente, coreógrafa y gestora de procesos pedagógicos, Alejandra Suaréz, compartió su opinión en Caracol Radio.

En primer lugar reconoce que el sector de la danza, no puede continuar si no existen condiciones óptimas para los bailarines, porque los contratos cortos, pagos inestables y ausencia en la seguridad social, dificultan los avances en propuestas artísticas y a su vez afectan la seguridad de los bailarines, agentes y representantes del sector.

Del mismo modo, afirmó que “se debe diferenciar entre planificar y garantizar, porque el Plan Nacional de Danza propone una ruta, pero la garantía exige otros puntos. La garantía de los presupuestos permanentes, diferentes a los incentivos anuales, la articulación con los diferentes sectores como el de trabajo, educación, salud y seguridad social. Además del reconocimiento del tiempo de ensayo, la preparación, investigación y creación como trabajo, y establecer contratos que contemplen los riesgos laborales y el cuidado corporal de los artistas”.

De esta manera, el Proyecto Ley de Danza fortalecerá los saberes de las comunidades, impulsará las económicas culturales y creativas, preservará las prácticas dancísticas y de memoria, consolidando a la danza como herramienta educadora, de inclusión, constructora de paz y desarrollo territorial.

Le puede interesar también: La ley de la música es una realidad en Colombia: ¿En qué consiste? Incentivos y beneficios