Defensoría del Pueblo rechazó amenazas contra la Registraduría y respaldó a Hernán Penagos

La Defensoría del Pueblo respalda al Registrador Nacional, Hernán Penagos, y rechaza las amenazas contra la organización electoral del país. El pronunciamiento de esta entidad se da por los mensajes intimidatorios que han circulado en redes sociales y plataformas digitales que promueven represalias y hechos de violencia contra el registrados, servidores de la registraduría y sus instalaciones.

Estos hechos se presentan en medio de la difusión reiterada de mensajes que buscan desacreditar al Registrador Nacional y a la organización electoral mediante acusaciones de fraude formuladas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades. Además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, estos mensajes ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.

Para esta entidad las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello y recuerda que la Registraduría Nacional cumple funciones esenciales para garantizar los derechos políticos, a través de procedimientos sujetos a controles, verificaciones, auditorías y observación.

Las entidades requeridas por la Defensoría del Pueblo

Ante la situación de amenaza esta entidad hace un llamado a varias entidades para que tomen las medidas de protección y se blinde a los servidores electorales del país.

A la Fiscalía adelantar las actuaciones que correspondan frente a las amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir delitos. En el marco de sus competencias, pedimos valorar la importancia de preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables.

A la Unidad Nacional de Protección adelantar las acciones necesarias para evaluar o reevaluar el riesgo del Registrador Nacional, Hernán Penagos y de quienes trabajan en la Registraduría, determinar su nivel actual y garantizar las medidas de protección que se requieran para preservar su seguridad.

A las plataformas digitales a actuar con diligencia frente a los contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia y a realizar las labores de moderación y retiro de publicaciones necesarias para contribuir a que los espacios digitales estén libres de violencias.

A las instituciones y a los sectores sociales y políticos para que rechacen la violencia contra las autoridades electorales, promuevan espacios de diálogo para tramitar las controversias y asuman públicamente un compromiso con la no violencia. Las diferencias políticas y los interrogantes sobre el proceso y los resultados electorales deben plantearse mediante los canales previstos para ello.

La Defensoría del Pueblo asegura que en Colombia no debe haber cabida para la violencia política y mantendrán un seguimiento permanente a esta situación.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: