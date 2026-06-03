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03 jun 2026 Actualizado 16:13

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Juan Fernando Cristo señaló que es “una equivocación” no reconocer resultados de la primera vuelta

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Kamila Correa

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Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, conversó con 6AM W acerca de las elecciones presidenciales de primera vuelta, señalando que es una “equivocación” el no reconocer los resultados, como lo hizo el presidente Gustavo Petro.

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