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“Gobernaremos para todos, pero confrontaremos a la izquierda radical”: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su plan de gobierno y de la segunda vuelta presidencial.

Frente a la propuesta del candidato presidencial Iván Cepeda de hacer un debate con Abelardo De La Espriella, invitó a los medios de comunicación a ponerse de acuerdo para organizarlo.

Y frente a la polémica frase de De La Espriella sobre “destripar a la izquierda”, Restrepo aclaró la posición del candidato presidencial.

“Lo que Abelardo señalaba es que hay que controvertir la narrativa que ha venido sucediendo, la del progresismo. Estamos convencidos de que ese no es el camino, la patria miseria. No compartimos con la destrucción de la democracia, con el ataque a la iniciativa privada”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que en su eventual gobierno “controvertirán la narrativa del progresismo y de la izquierda”.

“Cuando seamos elegidos gobernaremos para todos, pero vamos a confrontar la posición ideológica de la izquierda radical”, enfatizó.

Y agregó que van a respetar y a defender los derechos de las minorías y mayorías.

¿Cómo garantizarán la gobernabilidad sin alianzas con los partidos políticos?

Restrepo habló sobre el relacionamiento con el Congreso de la República y resaltó que hay que cambiar la política, priorizar las propuestas y garantizar la transparencia en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En cuanto a la seguridad y el orden público, el exministro de Comercio alertó que el país está viviendo una “pandemia de criminalidad”, como resultado de “la complacencia y la connivencia del Gobierno” con los grupos criminales en un “proceso de paz fallido”.

Frente a la vivienda, destacó la importancia de retomar el subsidio de vivienda de interés social para que este “sea un país de propietarios”.

Propuestas en materia económica

Sobre la situación fiscal del país, ratificó la propuesta de disminuir el tamaño del Estado y el gasto público ineficiente.

Por ejemplo, dijo que hay que modificar el Sistema General de Participaciones para entregarles más competencias a los entes territoriales.

Escuche la entrevista completa aquí: