Presidente Donald Trump expresó “respaldo total” al candidato Abelardo de La Espriella

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció su “respaldo total” al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda.

En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump califica al candidato como "un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas“.

Trump auguró que si el candidato derechista gana la presidencia, "tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público“.

El mandatario comentó sobre las elecciones presidenciales que De la Espriella “se enfrentará a un marxista de izquierda radical (Iván Cepeda) en la segunda vuelta el 21 de junio”.

Le interesa: Misión de la Unión Europea asegura que no hubo fraude: “no se evidenció alteración del software”

El presidente estadounidense cerró su mensaje diciendo que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”.

Derecha regional por Abelardo

El candidato Abelardo de la Espriella agradeció las felicitaciones que ha recibido de líderes conservadores de América y Europa tras obtener el primer lugar en las elecciones presidenciales colombianas con más de diez millones de votos.

Entre quienes lo felicitaron figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa, y Chile, José Antonio Kast, así como varios congresistas republicanos de Estados Unidos.

“Agradezco su saludo de felicitación y los anhelos para mi país. Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento”, respondió De la Espriella a Milei en X.

De la Espriella insistió en que existe un riesgo para la transparencia del proceso electoral debido a los cuestionamientos formulados por el presidente Gustavo Petro y por el candidato izquierdista, Iván Cepeda, a los resultados preliminares de la primera vuelta.

¿Duda electoral?

La Registraduría Nacional informó que el escrutinio de los votos depositados el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prácticamente finalizado, con un 99,98 % del total, y coincide con los resultados del conteo preliminar, que fue rechazado por el presidente Gustavo Petro.

En contexto: “Escrutinio presidencial llega al 99,98 % sin novedades”: Registraduría Nacional

“Los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República”, indicó en un comunicado la Registraduría, entidad que organiza las elecciones.

Según la Registraduría, “a la fecha restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.