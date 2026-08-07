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Juliana Guerrero busca carné de activista para conservar esquema de seguridad: esta es la razón

La Luciérnaga de Caracol Radio conoció que Juliana Guerrero, investigada por presuntos cobros irregulares a empresarios y falsedad documental, estaría buscando un carné de activista para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantenga y refuerce su esquema de seguridad.

Este medio conoció un audio enviado por Juliana Guerrero a la persona que hace el estudio de seguridad, en el cual ella le dice lo siguiente:

“Acabé de recibir un mensaje del señor presidente que le envió a Augusto Rodríguez donde decía: ‘Dígale a Juliana que acepte su condición de activista de un partido político o de derechos humanos porque le vamos a tener que quitar la medida’. Entonces yo le dije que lo iba a hacer, ya me van a mandar ahora el certificado de militancia del partido Polo Democrático (…) le pregunté a Augusto (Rodríguez) porque lo acabé de llamar y me dijo que le enviara eso a la persona que me estaba haciendo mi estudio de seguridad, que eres tú”.

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Juliana Guerrero es investigada por presunto direccionamiento ilegal de contratos

Es preciso recordar que el pasado 27 de julio la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre las denuncias en contra de Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, relacionadas con un posible direccionamiento ilegal de contratos en entidades clave del Gobierno a cambio del pago de coimas.

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Estas denuncias, reveladas por la Revista Semana y basadas en consignaciones y mensajes, sostienen que supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10% sobre el valor final de los contratos por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno. Además, habrían comprado un anticipo de $200 millones una vez se concretara el encuentro inicial.

En respuesta, Juliana Guerrero se pronunció a través de su defensa, la firma Alzate Hernández, para rechazar estos señalamientos:

“Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”.

También insistió en que nunca ha recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público.

Juliana Guerrero y los títulos falsos

Otra de las investigaciones que enfrenta Juliana Guerrero está relacionada con los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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Dicha investigación sugiere que Juliana Guerrero habría obtenido títulos profesionales de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria a pesar de que no habría completado el plan de estudios ni otros requisitos necesarios para graduarse.

Según la Fiscalía, se habrían emitido datos falsos relacionados con pruebas de Estado, registros académicos y asistencia a clases con el fin de respaldar esta certificación.

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