Iván Cepeda rechazó apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Iván Cepeda rechazó el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la campaña de Abelardo De La Espriella.

Según su lectura, esto sería una abierta intervención indebida en la contienda electoral colombiana.

En una declaración a medios desde el Congreso, Cepeda aseguró que el apoyo de Trump tiene un “tinte injerencista”: “Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio”.

Y agregó: “Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia”; sin embargo, advirtió que no es aceptable que gobiernos extranjeros influyan en las elecciones.

“Lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De La Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”, dijo a De la Espriella.