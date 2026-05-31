Iván Cepeda: del exilio a una vida política que lo acerca a la Casa de Nariño

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, construyó su trayectoria entre la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas del conflicto armado y una de las confrontaciones políticas más fuertes de las últimas décadas en Colombia.

Iván Cepeda Castro pasó de ser una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos a convertirse en una de las principales figuras con opción de disputar la Presidencia de Colombia.

Lea más: Iván Cepeda y De la Espriella a segunda vuelta: la predicción de Roy Barreras para este 31 de mayo

El perfil de Iván Cepeda

Nacido en Bogotá en 1962, su vida estuvo marcada por el exilio político y la persecución contra sectores de izquierda. Creció entre Cuba y la entonces Checoslovaquia, estudió Filosofía en Bulgaria y posteriormente se especializó en Derecho Internacional Humanitario en Francia.

Su historia personal quedó atravesada por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en 1994 en uno de los casos más emblemáticos del exterminio contra ese movimiento político.

“Ese crimen marcó mi vida y mi compromiso con la verdad, la justicia y las víctimas”, ha señalado Cepeda en distintos escenarios públicos.

A partir de entonces centró gran parte de su actividad en la defensa de las víctimas del conflicto armado y se convirtió en uno de los principales voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que ha impulsado procesos de memoria, verdad y reparación.

Su salto a la política electoral llegó en 2009 con el Polo Democrático. Primero fue representante a la Cámara y posteriormente senador de la República, escenario desde el que consolidó una imagen de opositor fuerte y una de las voces más visibles de la izquierda colombiana.

Uno de los episodios que más ha marcado su carrera política ha sido su enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La confrontación jurídica y política entre ambos derivó en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país por presunta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.

Cepeda y los acuerdos de paz

Durante los últimos años, Cepeda se ha convertido en uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz y de las políticas de negociación con actores armados, una posición que le ha permitido consolidar apoyos dentro de sectores progresistas, organizaciones sociales y movimientos de víctimas.

Sus seguidores destacan su trabajo en derechos humanos, memoria histórica, lucha contra el paramilitarismo y debates relacionados con corrupción política. “La paz debe construirse sobre la verdad y la justicia social”, ha reiterado el candidato en distintos actos de campaña.

Sin embargo, sus críticos cuestionan sus posiciones frente a la Fuerza Pública, su cercanía con procesos de negociación con grupos armados y algunas de sus posturas sobre la denominada Paz Total y gobiernos como los de Venezuela y Cuba.

Lea también: ¿Quién ganaría en segunda vuelta? Escenarios, según últimas encuestas presidenciales de mayo 2026

En la recta final de la campaña presidencial, Cepeda logró consolidar respaldos dentro de la izquierda y sectores alternativos. Entre ellos, el del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, quien retiró su candidatura para adherirse a su proyecto político.

“Quiero ser su presidente en primera vuelta”, ha manifestado Cepeda durante sus recorridos por diferentes regiones del país.

Hoy llega al escenario electoral como una de las figuras más visibles del progresismo colombiano, con una trayectoria marcada por el exilio, la defensa de las víctimas y una fuerte polarización política que convierte su eventual llegada a la Casa de Nariño en uno de los escenarios más debatidos de las elecciones presidenciales.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: