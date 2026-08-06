¿Cuánto ganará José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelardo de la Espriella?

Abelardo De La Espriella anuncia a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial

Este 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de la República. Desde Cali, el mandatario entrante iniciará su periodo de Gobierno junto a su vicepresidente y gabinete ministerial.

José Manuel Restrepo será el nuevo vicepresidente de Colombia. Y junto a Abelardo de la Espriella gobernarán nuestro país por los próximo 4 años.

De este modo, hay quienes tienen la duda de cuánto va a recibir de sueldo el vicepresidente durante los 4 años de Gobierno.

¿Cuánta ganará el vicepresidente de Colombia?

El Decreto No. 311 de 2026, que establece las escalas de asignación básica de los empleos del Departamento, entre ellos ministros, congresistas, vicepresidente y más.

Según la normativa, a partir del 1 de enero de 2026, la remuneración mensual del vicepresidente de la República es de cuarenta y un millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos ($41 335.491) m/cte, dinero que actualmente recibe Francia Márquez.

Es de destacar que este monto es el mismo que recibirá Restrepo hasta el 1 de enero de 2027.

Los $41′335.491 estarán distribuidos de la siguiente manera:

Asignación Básica: $11.325.933

Gastos de Representación: $20.089.042

Prima de Dirección: $9.920.516

¿Quién es José Manuel Restrepo?

Nació en Bogotá, tiene 55 años. Es economista, académico y exministro del gobierno de Iván Duque, y hoy es una de las figuras técnicas más visibles de la derecha colombiana.

Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de London School of Economics. También tiene un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en Inglaterra.

Antes de entrar de lleno a la política, Restrepo construyó gran parte de su carrera en la academia. Ha sido rector de cuatro instituciones: la Universidad EIA, la Universidad del Rosario, el CESA y la Uniempresarial.

En 2018 llegó al gobierno de Iván Duque como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Desde ese cargo lideró la respuesta económica durante la pandemia y políticas enfocadas en reactivación económica.

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¿Cuánto ganarán los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el Decreto 0312 de 2026, que establece las asignaciones básicas mensuales de los funcionarios públicos a partir del 1° de enero del mismo año, los ministros del despacho y directores de departamento administrativo reciben un pago de treinta millones setecientos setenta mil doscientos cuarenta y seis pesos ($30.770.246) moneda corriente.

Este sueldo está distribuido de la siguiente manera: