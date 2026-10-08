Dólar HOY 8 de octubre 2026 en Colombia: ¿se acerca a los $3.300?

La divisa más usada en el comercio internacional es el dólar estadounidense. Por tal motivo, la variación en el mercado cambiario afecta a distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas del país.

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Banco de la República

Para este 8 de octubre la moneda internacional inicia con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.238,88 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 7 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera continua al alza en comparación con la moneda local.

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Dólar Colombia

En Colombia las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 8 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.192 - Venta a $3.300

Compran a $3.192 - Venta a $3.300 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.250 - Venta a $3.310

Compran a $3.250 - Venta a $3.310 Medellín: Compran a $3.167 - Venta a $3.287

Compran a $3.167 - Venta a $3.287 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.280

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.619,40 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $6,30 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.17%.

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Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 8 de octubre la divisa se encuentra con una cotización de $2.266,58 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un decrecimiento de $5,17 pesos colombianos, equivalente al -0,23%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 92,30 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una incremento de 4,57%. Para hoy 8 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 92,83 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 88,78 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 104,27 dólares, lo que representa un crecimiento del 4,44% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,79 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 105,47 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para está jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 82.310 dólares, lo que representa una variación de -1.004 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -1,21%.

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